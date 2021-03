E se non fosse tutto da buttare? Questa domanda sta ronzando da giorni nelle orecchie dei tifosi del Napoli, ma non solo. Credo che questo quesito stia prendendo quota anche nelle idee di Aurelio De Laurentiis. Ne danno riprova i rumors di avvicinamento tra presidente ed allenatore che filtrano da Castel Volturno.

Stando alle voci di corridoio, i nomi che circolano, come possibili sostituti, sinceramente non convincono: Simone Inzaghi non mi sembra migliore di Gattuso, né un allenatore di carisma o esperienza vincente. Fonseca ha già i suoi problemi a Roma, figuriamoci a Napoli. I vari De Zerbi, Italiano o Juric non sperimentati nella grande piazza, rischierebbero di affogare. Sarri non è più quello che lasciò Napoli tre anni fa. Nè troverebbe la stessa piazza, tantomeno gli stessi giocatori. Allegri non credo che allenerà in Italia, oltreché tecnici di tale calibro ed ingaggio pretendono investimenti di un certo tipo (vedi il caso Roma/Conte ).

Detto tutto questo bisogna avere l’obiettività di analizzare il lavoro fatto da Ringhio sino ad oggi : prende una squadra a stagione in corso, in piena sommossa, ammutinamenti e multe varie. Nonostante questo raddrizza la baracca e vince la Coppa Italia. Quest’anno a fronte di aver avuto raramente l’intera rosa a disposizione, è in piena corsa per un posto nell’Europa che conta, obiettivo prefisso dalla società. I calciatori da quanto trapela e da quanto si vede (calcio a Politano a fine gara) sono dalla sua parte.

Senza considerare poi la rivalutazione di diversi giocatori. Lozano su tutti, ma anche Rahmani, lo stesso Zielinsky che sta diventando sempre più un Top Palyer. E ancira, Demme un insostituibile, Fabiàn Ruiz finalmente in un ruolo più congeniale alle sue caratteristiche, Insigne sempre più leader. Sicuramente, con il giusto tempo, troverà anche la giusta dimensione per Osimhen . Da ultimo, la squadra sta trovando un suo assetto tattico: particolare questo che ti consente di partire l’ anno successivo in posizione avvantaggia rispetto alle altre (vedi Inter in questa stagione).

Cambiare tanto per cambiare o per incomprensioni caratteriali, sono azioni scellerate che una società di prim’ordine non può permettersi, soprattutto se questa tanto vituperata stagione, dovesse concludersi con un Napoli in Champions League.

Fossi nei panni di Aurelio, mi farei tutti i giorni questa domanda con molta attenzione: e se non fosse tutto da buttare?

