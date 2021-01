Napoli, i risultati schizofrenici mettono in dubbio le strategie del diesse

E’ innegabile che Gennaro Gattuso abbia le sue colpe nel momento infelice che sta attraversando il Napoli. Tuttavia, nascondere le corresponsabilità della direzione sportiva non aiuta certo ad affrontare con cognizione di causa il problema.

Prim’ancora che terminasse la partita di Verona, all’ombra del Vesuvio era già cominciata la caccia all’uomo.

Gattuso colpevole, ma cacciarlo sarebbe un alibi

Ovviamente, come da tradizione radicata nell’italico pallone, il primo a finire sul banco degli imputati è stato proprio Ringhio.

Non poteva essere altrimenti, visto e considerato che la via più semplice, almeno in apparenza, quando le cose non vanno nel verso preventivato, resta sempre quella di rifilare una sonora pedata nel sedere all’allenatore.

Senza considerare, invece, che troppo spesso, il cambio di “manico” non contribuisce affatto a ribaltare il trend negativo.

Soltanto gli ingenui, nonché i suonatori di violino, non si rendono conto che, in questa fase della stagione, cacciare Ringhio equivarrebbe a fornire su un piatto d’argento il classico capro espiatorio. Capace di tacitare, almeno per un po’, i mugugni di tifosi e addetti ai lavori.

Oltre che gratificare i calciatori di un alibi sin troppo semplice da presentare alle rimostranze della critica. Funzionale a veicolare nell’opinione pubblica l’idea che prestazioni inqualificabili, ai limiti dell’impresentabile, possano passare per giustificate batture d’arresto.

Le responsabilità di Giuntoli sono evidenti

Esentare, dunque, da qualsiasi addebito Cristiano Giuntoli, non è più pensabile. Anzi, magari è il caso di metterne sotto la lente d’ingrandimento il lavoro condotto finora.

Perché, opinione comune, se il Napoli è allenato male, probabilmente è stato costruito pure peggio…

Forse il diesse partenopeo non ha gestito nel migliore dei modi il gruzzoletto derivato dalla cessione di Gonzalo Higuaín. Ha parzialmente dilapidato quel capitale, investendo forte su giocatori dalle indubbie prospettive. Tutt’ora incapaci, però, di compiere la definita transizione: da talento in divenire a Top Player conclamato.

Eccezion fatta per Zieliński, eterna promessa pronta a esplodere definitivamente, ma sempre l’anno che verrà, oggi nessuno di quegli acquisti veste più la maglia azzurra. Diawara e Rog sono andati a cercare fortuna altrove. Sul rendimento di Milik, meglio stendere un velo di pietoso mutismo.

A proposito del polacco. Il Napoli s’è salvato in calcio d’angolo dal perderlo a parametro zero. In ogni caso, la gestione dei rinnovi contrattuali in scadenza non sembra essere la miglior prerogativa del direttore. Poiché è concretissima l’ipotesi che pure Hysaj e Maksimović si svincolino a giugno.

Trascurando l’annosa e mai risolta pratica del terzino sinistro. Da tre anni e mezzo l’unico mancino vero in rosa è Mario Rui. Ovvero, il laterale che doveva limitarsi a coprire numericamente Ghoulam, consentendo all’algerino di tirare ogni tanto il fiato. Quindi, una riserva, da tempo immemore titolare inamovibile, per mancanza di alternative plausibili.

Altro che “cacciare i soldi”. Il Napoli li straccia

L’ultima campagna di rafforzamento (sic…), tra lo scorso gennaio e questa estate, può essere interpretata come la ciliegina sulla torta. Emblema di come migliaia di euro diventino coriandoli: 17 milioni per Elmas, quasi 20 ciascuno per Petagna e Rrhamani. E ancora: 25 per Lobotka, 12 per Demme, circa 22 per Politano.

Il conto è presto fatto: siamo vicini ai 120 milioni per un mucchio di onesti gregari. Che non sono neppure titolari fissi.

Ebbene, a questo punto, sarebbe il caso di sfatare il luogo comune che vuole Aurelio De Laurentiis interessato esclusivamente allo “scudetto” del bilancio. Quello stereotipo trito e ritrito, banalmente riconducibile a quelli che addebitano al presidente di “non cacciare i soldi…”.

Un clichè facilmente smentito dall’atteggiamento che Adl ha avuto nei confronti del suo direttore. A nessuno, infatti, prima di Giuntoli, è stata garantita tutta questa disponibilità di spesa. Né Bigon, tantomeno Marino. Che poi questi soldi siano stati buttati dalla finestra è un altro paio di maniche.

Giustamente, riconoscere al diesse una innegabile abilità nel piazzare tutti quei mestieranti della pedata, che hanno transitato, senza lasciar alcuna traccia del loro passaggio calcistico, dalle parti di Castel Volturno è obiettivamente corretto.

La contabilità non è opinabile. E se il Napoli non imbarca mai una minusvalenza, significa che in uscita il lavoro di Giuntoli evidentemente contribuisce non poco alla solidità economica della società.

La forza delle idee, per ricostruire

Adesso il problema è un altro. Con i bilanci segnati irreversibilmente dalla pandemia, aggravati dall’impossibilità a generare mostruose plusvalenze attraverso la trading players, rimanere competitivi diventa difficilissimo.

Senza considerare che nessuno può veramente fare a meno dei ricavi della Champions.

Le idee non servono più. Sono insufficienti, progressivamente marginalizzate. Destinate all’oblio. O peggio ancora, al tramonto. Al posto loro trionfa il capitale. E se ne sei sprovvisto, il destinato appare segnato. Senza accorgertene, ti avvii al crepuscolo delle ambizioni d’alta classifica.

Alle idee, talvolta, sopravvivono gli idoli. E chissà che Rafa Benítez non possa essere l’eccezione che conferma la regola. Riciclandosi in un ruolo diverso. Meno spendibile in panchina, bensì, nella stanza dei bottoni. Inspirando una nuova ricostruzione, sulla base di un progetto pluriennale

Del resto, una parte consistente dell’Estetica Trascendentale è frutto del suo lavoro preparatorio…

Per approfondire

Segui anche PerSempreCalcio