Napoli-Fiorentina: ultime dai ritiri e probabili formazioni

A poche ore dal lunch match contro la Fiorentina, le ultime notizie che filtrano dal ritiro del Napoli, nel lussuoso albergo di Corso Vittorio Emanuele dove gli azzurri pernottano prima delle gare casalinghe, ancora non sciolgono il rebus relativo alla formazione.

Tuttavia, la positività di Fabiàn Ruiz al Covid, riscontrata ieri in tarda serata, ha scombussolato non poco il piano gara di Gennaro Gattuso. Ringhio sfoglia la margherita. Ci sono almeno un paio di ballottaggi da definire.

Ma procediamo con ordine. Nell’ormai usuale rotazione tra i pali, Ospina oggi dovrebbe essere preferito a Meret.

Obbligate o quasi le scelte difensive. I tre quarti del reparto arretrato sono fatti, con Koulibaly e Maksimovic centrali. Affiancati da Hysaj a destra, in luogo dello squalificato Di Lorenzo, e Mario Rui sul lato opposto.

A proposito di difensori. Buone notizie giungono dall’infermeria circa l’infortunio di Manolas. Il greco è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo, dopo il malanno muscolare rimediato contro l’Udinese. Scongiurato, quindi, lo stop prolungato di almeno dieci giorni, che ne avrebbe impedito la partecipazione alla Supercoppa.

Demme, che già prima dei risultati dello screening appariva in netto vantaggio su Fabiàn Ruiz, per il ruolo di mediano, di fianco a Bakayoko, adesso è certo di scendere in campo.

In attacco, Lozano si lascia preferire a Politano. Con Zieliński e Insigne a sostegno del rientrante Mertens.

Dal canto suo, Cesare Prandelli recupera sia Pezzella che Ribery, tornati ad allenarsi regolarmente con la squadra. In dubbio resta Borja Valero, ancora acciaccato.

Con il recupero di Pezzella, dovrebbe tornare in panchina l’argentino Martinez Quarta ed il terzetto difensivo verrebbe completato da Milenkovic e Igor.

A centrocampo Amrabat e Pulgar, sulle fasce Caceres (in vantaggio su Venuti) e Biraghi. Alle spalle del centravanti Vlahovic, ballottaggio tra il ristabilito Ribery e Castrovilli, con quest’ultimo favorito a partire dall’inizio. E destinato ad affiancare l’ex Callejon.

Una curiosità: contro il Napoli, la Fiorentina utilizzerà la terza maglia, rossa con la croce bianca in onore di San Giovanni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso.

Fiorentina (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Biraghi; Castrovilli, Callejon; Vlahovic. Allenatore: Prandelli

