Napoli, con la Sampdoria come se fosse una gara di Coppa…

Mercoledì sera i telecronisti Sky, dopo qualche minuto di partita, commentando l’andamento di Juventus-Napoli parlavano di partita da Champions league: per intensità e agonismo sembrava in effetti di assistere ad una gara di Coppa, di quelle ad eliminazione diretta. Lo stesso De Laurentiis, con un tweet, elogiava la prova degli azzurri nonostante la sconfitta, dicendosi divertito dallo spettacolo espresso in campo. Dichiarazione che tra le righe, suona come un messaggio di complimenti al tecnico.

Ovviamente perdere non fa mai piacere, ma il Napoli visto contro la Juventus è senz’altro piaciuto, con un po’ di fortuna avrebbe trovato il pareggio e di fronte, comunque, ha avuto una Juventus in serata di grazia. Lo spirito e l’atteggiamento visto mercoledì sera, vanno mantenuti come guida da seguire nelle nove partite restanti, dove tutto è ancora in gioco. Non fidarsi di nessuno, perché ogni partita sarà difficile, i punti in palio decisivi, come veramente si trattasse di nove finali di Champions League, da affrontare con la stessa testa vista contro la Juventus.

Si è persa la prima battaglia ma non la guerra, si prosegue contro la Sampdoria che già, la settimana scorsa, ha frenato la corsa del Milan. La squadra di Ranieri è in una posizione relativamente tranquilla in campionato e proprio per questo giocherà con la testa libera, senza pressioni particolari, elementi questi che possono fare la differenza in una partita.

Sembra non al meglio della condizione il grande ex Quagliarella, ma alla fine dovrebbe scendere in campo e contro il Napoli ha sempre sfornato grandi prestazioni, questo potrebbe far salire le quotazioni di Manolas, marcatore più adatto nell’uno contro uno e soprattutto più riposato rispetto agli altri. L’altro ex è Gabbiadini ma difficilmente Ranieri lo manda in campo dall’inizio, ma è un altro giocatore capace di esaltarsi in queste gare, formando con Ramirez e Keyta un reparto offensivo di tutto rispetto, da prendere con le molle.

La difesa blucerchiata, vista anche le probabili assenze di Yoshida, Bereszynski ( che tanto piaceva al Napoli ) Colley e Augello è decisamente il reparto più debole, ed è lì che bisognerà cercare i tre punti, andando subito ad aggredire l’avversario, pressando alto cercando di indirizzare dall’inizio la gara, con la possibilità poi, una volta trovato il vantaggio, di poter giocare sulle ripartenze, laddove un uomo come Osimhen può essere devastante.

Non ci saranno gare facili da qui alla fine, una Sampdoria oggi può creare più difficoltà di un Inter domani, magari più rilassata, la differenza la farà solo il Napoli con la determinazione vista mercoledì, sono sicuro che potremo tornare a vedere partite, non solo da ma in Champions League.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati