Quella di domenica sera è la sfida dei ritorni, ce ne sono veramente tanti tra Roma e Napoli. Da Mario Rui a Manolas, passando per Diawara e Politano (cresciuto nelle giovanili dei giallorossi), oltre a quelli che potranno ancora essere al centro delle trattative tra le due società: vedi Veretout, Meret. Senza contare poi le voci girate sullo stesso Fonseca.

La Roma viene dalla gara ben vinta di Europa League e dal sorteggio contro l’Ajax, per forza di causa maggiore la testa non potrà essere solo sul campionato, oltre alle energie che la coppa inevitabilmente toglie. Si è molto discusso proprio in questi giorni dell’opportunità o meno di giocare questa partita o rinviarla con tanto di lettera della dirigenza capitolina alla Lega. Fortunatamente e saggiamente, direi, rispedita al mittente.

La cosa più ridicola di tutta questa vicenda è che la società giallorossa non si è mai sognata di chiedere il rinvio del “derby del Sole” financo non è stata data l’ufficialità del rinvio al 07 Aprile di Juventus-Napoli. Come se affrontare i partenopei stanchi andasse più che bene, freschi e riposati invece no. Allora si scrivono lettere e pagliacciate simili solo quando i vantaggi non vengono più dalla propria parte, malcostume tutto italiano.

Al di là delle schermaglie della vigilia, il Napoli ha una doppia grande possibilità: restare in corsa per un posto nella prossima Champions League ed escludere dalla lotta, probabilmente in maniera definitiva, una diretta concorrente.

Dopo la prova di San Siro bisogna mantenere la stessa concentrazione ed equilibrio contro la squadra di Fonseca. La Roma ha avuto sino a questo momento un cammino simile a quello del Napoli, fatto di alti e bassi, di momenti esaltanti e di prestazioni oscene. Le squadre però sono decisamente diverse: i giallorossi diventano devastanti quando riescono ad indirizzare le gare dall’inizio, vanno in difficoltà quando c’è da soffrire.

Anche in Europa League s’è vista una difesa fragile sul gioco aereo e soprattutto la mancanza di fisicità a centrocampo, l’assenza prolungata di Veretout ha indubbiamente indebolito tutto il reparto. È proprio in questo settore che il Napoli potrà vincere la partita: centrocampo di maggior qualità e capacità di inserimento. Fisicamente la coppia dei centrali, Koulibaly-Maksimovic presumibilmente può avere la meglio sull’attacco avversario, che ha sempre sofferto le difese più muscolari.

Proprio considerando questa caratteristica dei capitolini non impostare la partita sul fraseggio, laddove loro sono superiori ma come contro il Milan, soprattutto in fase iniziale, giocherei la gara sulle ripartenze. Sotto questo punto di vista Osimhen sembra adattarsi meglio a questa tattica, soprattutto contro una difesa che soffre molto la fisicità degli attaccanti avversari . Da ultimo, la possibilità di giocarsi finalmente delle alternative importanti: Lozano, Mertens/Osimhen, Bakayoko etc. potrà essere la carta vincente, nel momento più importante della stagione.

Per approfondire leggi anche questo

Segui pure persemprecalcio.it