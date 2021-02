Napoli-Benevento: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Tempo di derby. Il Napoli deve riprendere la corsa a zone di classifica più nobili, con la speranza Champions ed un occhio che strizza almeno al posto utile per accedere all’Europa League.

Il Benevento, invece, vuole confermare la nomea di “ammazzagrandi” (o presunte tali…), avendo già fermato Juve, Lazio e Roma. Del resto, con un margine di ben 10 punti sulla zona retrocessione, giocare con una certa dose di tranquillità è innegabile.

QUI NAPOLI

Gennaro Gattuso pare orientato a fare l’ennesimo cambio di sistema. Le voci della vigilia, supportate dall’allenamento di rifinitura, confermano la volontà di Ringhio: schierare un 4-3-1-2. Con Zielinski a muoversi tra le linee, alle spalle di Lorenzo Insigne e Politano.

Ovviamente, Mertens ancora part-time, pronto a subentrare. Il belga non ha i 90′. Eppure, dopo la scossa data contro il Granada, uscendo dalla panchina, potrebbe risultare nuovamente prezioso nella ripresa oggi pomeriggio.

Scalpita Ghoulam. Alla fine potrebbe spuntarla su Mario Rui.

Si svuota l’infermeria: Ospina, Demme e Hysaj rientrano in gruppo. Ma dovrebbero comunque accomodarsi tra le riserve.

QUI BENEVENTO

Filippo Inzaghi dovrà guardare il derby dalla tribuna, a causa dell’espulsione rimediata la settimana scorsa contro la Roma.

Sorte che SuperPippo deve condividere con Kamil Glik. Anch’egli espulso con i giallorossi. Una curiosità: finora il polacco era l’unico giocatore di serie A, insieme al giapponese del Bologna Tomiyasu, a non aver saltato neanche un minuto.

Il tecnico degli Stregoni potrebbe optare per Caldirola dal 1′, affiancandogli Tuia, fermo ai box la scorsa settimana per un problema gastro-intestinale. A quel punto, verrebbero utilizzati i tre centrali, secondo lo schema collaudato finora, che prevede lo spostamento di Barba come laterale sinisto.

Ma c’è anche un’altra opzione: dirottare Daam Foulon sulla fascia mancina.

A guidare l’attacco, Lapadula, alle cui spalle agiranno Caprari e Ionita, nel classico “Albero di Natale”: il 4-3-2-1 che ha fatto del Benevento la sorpresa del campionato.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-1-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Zielinski; L. Insigne, Politano. Allenatore: Gattuso.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula. Allenatore: F. Inzaghi.

