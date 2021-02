Napoli, all-in sulla Juventus. Ma il futuro è tutto da scrivere

Questa sera il Napoli tenterà di rimanere aggrappato al treno della Champions League. Una sorta di miraggio, da dicembre a questa parte.

In questa stagione, infatti, gli azzurri hanno incamerato dieci sconfitte, nell’arco delle trentadue gare ufficiali disputate. E ben sette sono arrivate da metà dicembre in poi.

Un ruolino di marcia veramente misero. Da Natale in avanti, con una costanza disarmante, i partenopei hanno progressivamente accantonato le proprie ambizioni. Trascinandosi stancamente ai margini dell’alta classifica.

I soliti bene informati danno per certo l’esonero di Gennaro Gattuso, che potrebbe addirittura prescindere dal risultato che dovesse maturare contro la Juventus.

Una decisione nell’aria da tempo, alla luce dello spaventoso anonimato in cui è precipitata la squadra.

Alcuni hanno dato già tutto al Napoli

Pare che ADL abbia già virtualmente scaricato l’allenatore, mettendone in discussone il gioco, pavido e timoroso.

Che il presidente sia stufo di alimentare sterili polemiche verbali a distanza appare innegabile. Basta post partita carichi di… veleno!

Perché è indubbio che il Napoli di Gattuso si sia smarrito. Latita l’identità calcistica. Della cattiveria agonistica neanche a parlarne. Eppure, come da tradizione tipicamente italiana, la cosa più facile è proprio trovare nel tecnico l’unico colpevole. E solamente Ringhio finisce sul banco degli imputati…

In pochi hanno avuto l’onestà intellettuale di spostare l’attenzione di qualche grado. Analizzare la situazione da una diversa angolazione.

Ovvero, che all’interno di questo gruppo albergano due anime, altrettanto responsabili della disastrosa situazione attuale.

La prima è costituita da quelli che hanno fatto il loro tempo all’ombra del Vesuvio. Le motivazioni sono improvvisamente decadute. Portandosi appresso, con la vittoria della Coppa Italia, le ultime stille di glicogeno, che ne alimentava i muscoli.

Del resto, per costoro, l’assalto al Palazzo, mancato per un’inezia, ha davvero prosciugato le risorse fisiche e mentali. Si sono sacrificati sull’altare dell’Estetica Trascendentale. Pagando un prezzo salatissimo in termini di cuore, cervello… e attributi!

Pretendere altro, da quelli che hanno fatto all-in, fino alle soglie del Paradiso, e si sono bellamente visti sbattere in faccia la cruda realtà di un Sistema impermeabile alla loro rivoluzione culturale, tesa al bello, equivale a non conoscere le dinamiche funzionali ad alimentare la vita di spogliatoio.

Altri sono soltanto mezzi giocatori

L’altra metà della rosa partenopea, forse è semplicemente sovradimensionata, rispetto al valore reale dei singoli.

Bisognerebbe approfondire se, ingenuamente o furbescamente, ad alcuni è stata attribuita un’etichetta da Top Player, sostanzialmente immeritata. Che, ovviamente, non ne giustifica neppure l’ingaggio.

Ciononostante, una stima eccessiva delle loro abilità tecnico-tattiche, ha creato nei tifosi aspettative altissime, abbondantemente disattese. Puntualmente deluse dalla pochezza disarmante di chi doveva calarsi nel ruolo di assoluto protagonista.

Scoprendosi, invece, un sopravvalutato mestierante della pedata.

Che poi le infinite vie del mercato consentano a qualcuno di poter accampare pretese, avvalendosi di uno strumento legale come la naturale scadenza del vincolo contrattuale, per bussare a danaro, è tutt’altro discorso.

Sarebbe lecito spiegare agli agenti che in tempi di Covid, al netto dei bilanci paurosamente in rosso, con il fatturato dimezzato, chiedere certe cifre per rinnovare è amorale.

Nonché, impensabile, considerando il bilancio di una società di calcio alla stregua di una impresa commerciale.

Magari se ne potrebbe pure discutere. Ma soltanto se qualcuno di questi mezzi giocatori si accontentasse di milioni di vecchie lire, piuttosto che anelare milioni di euro…

Le responsabilità sono trasversali e accomunano tutti

L’aria che si respira dalle parti di Castel Volturno, dunque, accomuna vecchi e nuovi. Nondimeno, lo spirito di entrambi ha contribuito prima a delegittimare Mister Curriculum.

D’altronde, che Ancelotti non si sia rincoglionito, lo dimostra il rendimento del suo Everton.

Adesso, quelli che avevano fatto immaginare la leadership calma di Carletto qualcosa di molto simile alla demenza senile, sono stati capaci di derubricare a “bidello di Corigliano”, una professionista che ha fondato interamente la sua carriera su una miscela esplosiva. Composta da orgoglio, dignità e rabbia. Mutandolo in un personaggio naif. Una sorta di mera macchietta, e poco altro.

Alla luce di queste considerazioni, a prescindere da cosa dovesse concretamente accadere tra poche ore, la società sembra avere unicamente una strada davanti a sé da percorrere.

Che Gattuso resti oppure venga sollevato dall’incarico, il prossimo allenatore che si accomoderà sulla panchina del Napoli, onde evitare di incorrere nel medesimo destino dei suoi predecessori, dovrà pretendere che la proprietà faccia piazza pulita.

Bisogna edificare il futuro su basi solide

Occorre azzerare tutto (o quasi..). Detergere profondamente lo spogliatoio azzurro e ripartire con un nuovo progetto pluriennale.

Poiché vincere aiuta a mantenere intatto l’egocentrismo di una squadra, e ne aumenta l’autostima. Al contrario, la sconfitta, se diventa un’abitudine pericolosa, che si insinua, strisciante, nei calciatori, ne mina tutte le certezze. Un vizio che questo gruppo pare non riesca a scrollarsi di dosso da un paio di annate a questa parte.

Sarà un processo inevitabilmente doloroso. Da realizzarsi a medio e lungo termine. Ergo, necessita portare pazienza e preventivare periodi di carestia, in termini di risultati.

Non si tratta di ridimensionare. Bensì, porre in essere, costruttivamente, una base solida su cui edificare. Se il Napoli, nell’ultimo quinquennio, ha dimostrato di poter essere l’unico avversario credibile allo strapotere della Vecchia Signora, lo deve anche al lavoro della società.

Adesso, il momento storico contingente suggerisce una inversione di tendenza. Una politica strutturata e maggiormente sostenibile. Avulsa da effimere, seppur vantaggiose plusvalenze, prodotte nell’immediatezza dalle trading players.

Convincersi quanto prima di questa impellente necessità strategica eviterà la persistenza del dualismo tra Aureliofobici e DeLaurentiani.

Altrimenti, gli uni e gli altri si ritroveranno accomunati dallo stesso tragico destino: estinguersi come le pittoresche tribù dell’Isola di Pasqua…

Per approfondire

Segui anche PerSempreCalcio