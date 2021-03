Il Milan per continuare a mantenere invariato il distacco dalla vetta della classifica a soli sei punti. In Napoli, invece, con le residue speranze di rimanere attaccato al treno della Champions. Questi i temi della partita di stasera.

Con la consapevolezza, per gli ospiti, di dover invertire la tendenza lontano dal Maradona Stadium: gli azzurri, infatti, non vincono fuori casa dal 10 gennaio, a Udine.

QUI MILAN

Pioli perde Davide Calabria per un dolore al pube: lo rimpiazzerà Diogo Dalot. Inoltre, Tomori sostituisce Romagnoli al centro della difesa.

In compenso, Hakan Calhanoglu ce la fa: il trequartista turco si riappropria di una maglia da titolare. Sempre in mediana, spera Meité. Ma Tonali è in vantaggio.

Senza Ibra, Mandzukic e con Rebic in panchina, tocca al portoghese Rafael Leao prendersi la responsabilità di guidare l’attacco.

QUI NAPOLI

Ovviamente out Rrahmani: l’elongazione al bicipite femorale destro lo terrà ai box per almeno dieci giorni. Probabilmente anche Manolas non sarà abile e arruolato. Dunque Maksimovic-Koulibaly diventa la coppia di centrali obbligata. Sarà comunque difesa a quattro, con Hysaj favorito a sinistra su Mario Rui. Soliti dubbi Ospina-Meret tra i pali, con il primo favorito.

A centrocampo Demme pare l’abbia spuntata su Bakayoko, ex di turno.

In avanti, ad occupare la posizione di centravanti Dries Mertens. Mentre Victor Osimhen si accomoda in panchina. Nonostante gli evidenti progressi palesati in settimana, Lozano non è stato convocato.

Una curiosità statistica: il belga non è mai riuscito a segnare a San Siro. Centrotrentuno reti in maglia azzurra. Eppure, nessuna a Milano, né contro il Milan, tantomeno con i “cugini” dell’Inter. Ciro, dunque, stasera tenterà di sfatare questo tabù.

Le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. Allenatore: Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso.

