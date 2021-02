Alla vigilia della gara, i problemi del Napoli sembrava fossero irrisolvibili. La Juventus appariva davvero l’avversario peggiore da affrontare per tirarsi fuori dalla polvere, dopo aver salutato la Coppa Italia.

La speranza di giocare un’altra finale, infatti, era il viatico più breve per tentare di salvare la stagione.

Ed invece, gli azzurri, piuttosto che sbracare definitivamente, hanno dato dimostrazione di sagacia strategica. Un match condotto tutto all’insegna della grande applicazione e determinazione. Associata a feroce cattiveria agonistica.

Tanto sacrificio, capace di compattare un gruppo magari un po’ logoro. Ma comunque ancora in grado di reagire con raziocinio.

Quattro offensive players e tanto sacrificio

Gli interrogativi che si formulavano circa il piano gara con cui Gennaro Gattuso avrebbe affrontato i bianconeri si fossilizzavano principalmente sulle scelte di formazione.

Infortuni vari e lungodegenti assortiti hanno obbligato Ringhio a optare per il tanto vituperato 4-2-3-1. Considerato il vero punto di rottura tra l’allenatore e la parte più esacerbata dei suoi detrattori.

Ovviamente, l’idea di contrastare la squadra di Pirlo in questa maniera non è stata frutto di mera testardaggine. Quanto, piuttosto, intelligenza tattica riguardo l’efficacia degli azzurri nelle due fasi in cui si articola il gioco.

Specialmente, alla luce delle tante assenze che hanno costretto i partenopei a schierare una formazione ultra offensiva: con due esterni a piede invertito – Lozano e Politano -, che puntavano costantemente la linea difensiva bianconera, per allungarne le maglie. E Insigne nell’insolito ruolo di sottopunta. Libero di muoversi alle spalle di Osimhen.

Poiché il primo presupposto del Napoli, quando l’attrezzo lo gestiscono gli avversari, è quello di compattarsi sotto la linea di centrocampo, i quattro là davanti hanno dovuto sobbarcarsi un surplus di lavoro non indifferente.

Senza, tuttavia, perdere lucidità quando era necessario ribaltare velocemente il fronte dell’azione.

Letture eccellenti e organizzazione impeccabile

Al di là del sistema di gioco, è abitudine consolidata della squadra partenopea evitare di ricorrere al pressing per tentare di riconquistare il possesso.

Opporre alla Juventus un blocco unico, con i reparti stretti e corti, ha imposto agli azzurri di adattarsi continuamente alla manovra della Vecchia Signora. Che ha letteralmente palleggiato nei denti ai padroni di casa, senza tuttavia stanarli dalle loro posizioni.

Appare evidente che la mediana bianconera non abbia sviluppato un calcio manovrato, soprattutto a causa della pressione primaria portata da Osimhen e Insigne, fondamentali nello schermare alla fonte chi era deputato a favorire la risalita della palla dal basso.

Bentancur e Rabiot hanno prodotto gioco solo a tratti sull’asse verticale. Pescando poco e male chi si muoveva alle spalle del centrocampo napoletano. Che, di fatto, senza palla, adottava sempre con un 4-4-2.

Ecco, se c’è un’istantanea idonea a fotografare la vittoria contro i Campioni d’Italia, quella non può esimersi da immortalare l’organizzazione del Napoli.

Nonché l’abilità palesata nelle letture. Così, rispetto a episodi nefasti, già visti in altre occasioni, stasera se c’è stato un errore da parte di qualcuno nel fare scelte forti, ai limiti del rischioso, è stato prontamente mascherato dalla reazione del resto dei compagni.

Un Napoli solo in apparenza poco propositivo

L’infortunio nel riscaldamento di Ospina ha privato il Napoli della classica giocata codificata con cui cerca di far progredire la fase di possesso. Ovvero, costringere l’avversario ad alzarsi, per generare spazio in profondità. E poi utilizzare il retropassaggio al portiere colombiano, sfruttandone la pulizia nella trasmissione, pure a lunga distanza.

Poiché Meret ha ben altre caratteristiche – e stasera ne ha dato ampia dimostrazione -, la squadra di Gattuso ha sopperito con un dinamico gioco posizionale.

Onde evitare di servire il vertice basso, quando a turno si facevano vedere in zona luce Bakayoko o Zielinski, puntualmente marcati da Morata, ha preferito appoggiarsi sugli esterni.

Costringendo la Juventus a scivolare in ampiezza, per coprire il giropalla. A quel punto, la rotazione dei due mediani, portava quello non marcato dal centravanti spagnolo, a muoversi verso la palla, ricevere in sicurezza e continuare a palleggiare, senza forzature.

D’altronde, tanto il polacco, quanto il francese di origini ivoriane sono due centrocampisti calcisticamente evoluti, abili nel riconoscere determinate situazioni di gioco a loro favorevoli. Reagendo di conseguenza.

E adesso?

A questo punto della stagione, la continuità diventa un requisito imprescindibile per quanto riguarda il futuro del Napoli.

Per mantenere inalterate le ambizioni di alta classifica, e lottare fino in fondo alla conquista di un posto utile tra le quattro che andranno in Champions League, il rendimento deve mantenersi estremamente regolare.

L’accesso alla Coppa dalle Grandi Orecchie passa quindi per il mantenimento di un certo equilibrio, fuori e dentro il campo.

Equilibrio nelle critiche poco lusinghiere, tendenti al personale, ispirate da pregiudizi di tipo ideologico.

Equilibrio nelle scelte di uomini e moduli. Indubbiamente, la vittoria contro la Juventus, oltre ad un approccio riconoscibile per indomito carattere, ne è testimonianza.

L’idea tattica di Gattuso era giusta. Magari diversa dai suoi princìpi ispiratori nella forma. Eppure funzionali al conseguimento dell’obiettivo per sostanza e concretezza…

