Cala il sipario a San Siro. Il Napoli vince e rilancia prepotentemente la sua candidatura per un posto in Champions.

Gli azzurri hanno dato l’impressione di essere una squadra tutt’altro che slegata. Dotata di precisi riferimenti tattici. Tanto in fase di possesso, quanto nel momento in cui dovevano assorbire i ribaltamenti del Milan.

Il piano gara pensato da Gattuso ha agevolato il possesso di qualità, imprimendo subito velocità alla circolazione. Ringhio ha schierato l’ormai solito 4-2-3-1 di partenza. Micidiale nel trasformarsi, per effetto delle scalate di reparto, in un più ermetico e tradizionale 4-4-2, per sottrarre il ritmo ai padroni di casa.

Una situazione favorevole ad avvicinare Zieliński a Mertens, per creare i presupposti tesi a disinnescare il tentativo di costruire dal basso della squadra di Pioli.

Ampiezza e catene laterali, ed il Napoli vola

Facciamo subito chiarezza, però: il Napoli non ha avuto un atteggiamento prettamente difensivo. Anzi, ha proposto un calcio fluido. Al quale è mancato soltanto un pizzico di concretezza là davanti.

In ogni caso, gli azzurri hanno cercato di sopperire alle carenze negli ultimi sedici metri, coinvolgendo tantissimo gli esterni offensivi.

Obiettivamente è mancata un po’ di qualità in avanti. Nondimeno, attraverso lo sviluppo della manovra, avvalendosi delle catene laterali, la squadra partenopea riusciva a creare le condizioni per sfruttare la sovrapposizione, oppure per favorire l’ampiezza senza palla dei terzini. Funzionale poi a garantire superiorità, con il movimento a stringere di Insigne o Politano.

In queste condizioni così equilibrate, con i rossoneri particolarmente attenti a chiudere ogni spazio, Gattuso ha cercato di ovviare alle difficoltà al momento della finalizzazione, con il talento individuale.

A fare la differenza, infatti, il dinamismo di Zieliński. Un generatore continuo di situazioni. Una sorta di moltiplicatore di spazi. Bravo nella partecipazione complessiva a entrambe le fasi.

Specialmente quando è andato a trovarsi zone dove poter ricevere, dietro le linee milaniste. Se non completamente smarcato, almeno con la possibilità di avere un tempo di giocata pulito, rispetto agli avversari.

Senza qualità… non si cantano messe

L’impressione è che l’intera manovra del Napoli oggi non possa assolutamente prescindere dai movimenti del centrocampista polacco.

La squadra si adatta all’elevato grado di libertà che Gattuso gli concede. Mentre, al contempo, Demme e Fabiàn Ruiz aggiustano le loro posizioni assecondando le scelte di Piotr. Muoversi meno in funzione dello spazio da coprire piuttosto che occupare, e maggiormente in relazione alla posizione della palla.

Il pivote tedesco continua a svolgere un lavoro oscuro e poco pubblicizzato. Nondimeno, tatticamente imprescindibile per l’influenza che svolge in cabina di regia, nel dare equilibrio e raziocinio al giropalla.

Lo spagnolo, invece, pur accettando di spendersi in costruzione, non mortifica la sua inclinazione da mezz’ala offensiva.

Quando il centrocampo azzurro riesce a modulare efficacemente questo tipo di movimento, produce un calcio efficace, di ottima fattura e qualitativamente superiore alla media. Senza trascurare un piccolo particolare. Il Milan era oggettivamente stanco, impossibilitato a esercitare un pressing continuo ed asfissiante…

Il futuro è roseo, con Osimhen

Ovviamente, adesso che per il Napoli cambiano le prospettive in chiave futura, l’idea di dare un senso diverso a questo finale di stagione, non appare campata in aria. Innanzitutto perché la gestione della tanto bistrattata settimana tipo consente allo staff tecnico di modulare i carichi di lavoro, nonché programmare il recupero degli infortunati.

Il calendario non impone impegni agonistici ravvicinati. E Gattuso potrà quindi provare a inculcare alla squadra un sistema tattico più diretto e verticale.

Del resto, è sotto gli occhi di tutti quanto Osimhen sia sempre più reattivo nell’aggredire la linea difensiva avversaria. Sia con il pallone tra i piedi, che inserendosi senza palla negli spazi, smarcandosi fuori linea. Ed i suoi compagni, consapevoli di questa sua ritrovata condizione, sembrano cercarlo con una discreta frequenza.

Nell’attesa che Ciro il Belga ritrovi qualche certezza davanti alla porta altrui. Questa sera ha propiziato soltanto una situazione potenzialmente letale, defilandosi e andando incontro sull’esterno.

Peccato che il buco generato tra i due centrali rossoneri sia stato propedeutico a favorire Zieliński, ma smorzato in angolo, da un reattivo Donnarumma.

