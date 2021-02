Il Napoli ha vissuto indubbiamente una settimana travagliata, tra il pareggio interno con l’Atalanta, in Coppa Italia, e gli strascichi della polemica verbale tra Gattuso e ADL.

Però questa sera la musica è completamente cambiata. Almeno dal punto di vista del gioco. Paradossalmente, gli azzurri si sono presentati al cospetto del Genoa, per inciso, una delle squadre più in forma del campionato, dimostrando una certa vitalità.

E’ vero, ha fallito la prova del campo. Nel senso che, a livello di classifica, te ne fai davvero poco di predominio territoriale e percentuale mostruosa di possesso palla a favore, se poi regali letteralmente i gol all’avversario.

Eppure, nonostante la sconfitta dilati ancor di più la distanza dall’obiettivo minimo, preventivato a inizio di stagione. Ovvero, l’accesso alla Coppa dalle Grandi Orecchie, il Napoli di Marassi ha dimostrato di essere tutt’altra squadra rispetto a quella pavida e timorosa vista all’opera soltanto qualche giorno fa.

Altro che tattica, pagate le ingenuità

Alla luce di queste considerazioni, diventa difficile approfondire i temi tattici che hanno caratterizzato la partita. Poiché appare evidente che senza il colossale errore di Maksimović, in occasione del vantaggio del Grifone, staremmo commentando ben altro risultato.

Colpevolizzare oltremodo il centrale serbo non sarebbe neanche giusto. D’altronde la sua pochezza tecnica è risaputa. Rammarica, invece, la lettura orribile che ha generato la prima rete di Pandev.

In fase di impostazione dal basso, giocare la palla dall’esterno all’interno, verso il metodista deputato a produrre gioco, con la squadra in risalita, è un errore puerile. Che ha segnato poi il prosieguo del match, indirizzandolo su un binario congeniale ai padroni di casa.

Ecco, se proprio vogliamo trovare il pelo nell’uovo di una gara in cui i partenopei hanno centrato pure due legni pienissimi, bisogna sottolineare un paio di situazioni sul quale sarebbe il caso di lavorare.

I rebus del Napoli sono sempre gli stessi

Perché se il risultato potrebbe sembrare occasionale. La prestazione non lo è mai. Dunque, immaginare il Napoli visto stasera in ottica futura, magari i margini per accorciare il ritardo in fatto di punti e le distanze dalla zona Champions, da qui a maggio, è uno scenario nient’affatto campato in aria.

Semprechè, sia ben inteso, si risolvano finalmente quelle incognite che si ripropongono con costanza. Puntualmente, l’autolesionismo palesato dalla squadra di Gattuso in talune circostanze sfiora l’autolesionismo.

La capacità di farsi del male da soli, infatti, è proverbiale quest’anno per i partenopei. Specialmente quando gestiscono il pallone e provano a manovrare da dietro.

Non è un’accusa, sia ben inteso. Piuttosto, una mera constatazione relativa ad un errore di concetto. Ormai gli avversari si concentrano nel fare densità centrale, schermando al contempo, la principale fonte del gioco napoletano. A quel punto, lasciano che a fare calcio siano i centrali difensivi. Ma sulla qualità con i piedi di Maksimović e Manōlas è meglio stendere un velo di omertoso silenzio.

Una cosa e trasmettere la palla sul breve. Ben altro, favorire la qualità della circolazione, portando palla e provando a pescare il compagno a distanze medio/lunghe.

Se aggiungiamo i cronici limiti fisici e di tenuta mentale che caratterizzano le prestazioni di Mario Rui, se ne desume che, almeno in questo momento della stagione, i tre/quarti della linea difensiva è alquanto inaffidabile nell’amministrare l’attrezzo con i piedi.

Indubbiamente, un grosso problema, per un allenatore che intende valorizzare una filosofia proattiva, funzionale a tentare di dominare l’avversario attraverso il giropalla.

Zielo, decidi cosa vuoi fare da grande

Zieliński è un centrocampista completo. Che ruba gli occhi per talento ed eleganza. Assai dinamico. Abile nel destreggiarsi sulla trequarti e creare per i compagni.

Eppure, questa sua attitudine a lavorare lontano dalla zona offensiva ne ha influenzato negativamente l’approccio alla partita.

L’idea di Gattuso per affrontare il calcio posizionale del Genoa era quella di aggredire in avanti la squadra rossoblù. Interpretando un piano gara ideale a palleggiare nella loro trequarti, alla ricerca dell’imbucata. Una strategia dove, potenzialmente, si sarebbe calato alla perfezione un giocatore associativo come il polacco.

Ma Ballardini ha disinnescato la mossa del collega, obbligando Goldaniga a francobollare Zieliński ovunque andasse, seguendolo praticamente come un ombra.

Una volta “battezzato”, per scrollarsi di dosso l’asfissiante marcatura, Piotr s’è abbassato tantissimo in zona palla. Sostanzialmente, ha finito per invadere la zona di Demme, calpestandogli i piedi.

L’idea di provare a ricevere lo scarico del pallone non era neppure sbagliata.

Tuttavia, quelle poche volte che è riuscito a farsi vedere, seppur nella metà campo azzurra, lo smarcamento non gli è mai stato propizio. Visto e considerato che la ricezione avveniva di spalle, e mai orientata.

