Gattuso a lezione di “Cholismo” per ridisegnare il suo Napoli

Lo stato attuale del Napoli, caratterizzato da paurosi alti e bassi, ha suggerito a Gennaro Gattuso di affrontare il presente disegnando una squadra che coltivasse la fase di non possesso, come risorsa primaria per tirarsi fuori dalle secche di una classifica che cominciava a farsi preoccupante.

Infatti, alla luce dei risultati altalenanti delle ultime settimane, il ritardo dal gruppo delle cd. Fab Four poteva destare qualche preoccupazione di troppo.

Così Ringhio, alla continua ricerca di strumenti per venire a capo di una situazione problematica, fuori e dentro al campo, ha scelto di cambiare filosofia. Non sapremo mai se consapevolmente, oppure obbligato dalle circostanze legate alle assenze di infortunati e lungodegenti.

Non è incoerenza tattica, ma mero pragmatismo

D’altronde, è praticamente impossibile cercare di gestire il possesso in ogni momento. Quando gli azzurri erano a pieno organico, hanno avuto l’opportunità di sviluppare un calcio teso al dominio del gioco attraverso il giropalla. Facendolo pure con una discreta efficacia.

Adesso, invece, pare che produca maggiori dividendi chiudersi e aspettare. Contenere l’avversario con un baricentro basso.

In effetti, il piano gara immaginato per disinnescare la Juventus, che per indole porta tanti uomini in avanti, oltre ad avere una qualità nei singoli superiore alla media, può essere considerato il manifesto della nuova flessibilità di Gattuso.

Funzionale ad ottenere, in questo momento particolare, il massimo dai suoi giocatori, apparentemente vulnerabili come non mai, fisicamente e mentalmente.

Accusato di un ottuso integralismo tattico, che secondo i suoi più feroci detrattori l’ha reso incapace di sfruttare fino in fondo il valore della rosa a sua disposizione, Rino stupisce per duttilità e spirito di adattamento, rimodulando la squadra partenopea con un atto di semplice pragmatismo.

Napoli ridotto ai minimi termini

Contro i bianconeri è andata esattamente così. Al di là del rendimento dei singoli, il Napoli ha ragionato di sistema, soffrendo pochissimo. Ma concedendo ancora meno.

A causa delle numerose defezioni, Gattuso è stato costretto a proporre una squadra ridotta all’osso. In situazione di costante emergenza, gli azzurri hanno comunque controllato sapientemente il match.

L’hanno fatto in modo diverso, ovviamente meno accattivante, rispetto alla ricerca del possesso esasperato come chiave per scardinare la difesa avversaria.

Resta il fatto che, pur derogando dalla sicurezza generata dai princìpi che ne hanno ispirato il lavoro fin da quando s’è accomodato sulla panchina del Napoli, l’allenatore dei partenopei ha ritoccato il sistema, adattandolo al contesto.

Dando così una versione differente della sua idea di calcio.

Sostanzialmente meno propositiva, ma assai ostica. Fatta di feroce cattiveria agonistica, grande applicazione in marcatura e attenzione maniacale nelle coperture preventive.

Gattuso come Simeone, meno estetismi più concretezza

Non è una questione di mera bellezza o estetica applicata al gioco. Se Gattuso ha convertito le sue personalissime inclinazioni calcistiche ad un certo stile, perché evidentemente ci sono le condizioni tecnico-tattiche che spingono in questa direzione.

All’allenatore va dunque riconosciuto il merito di aver dato nuove sicurezze ai suoi giocatori. In fin dei conti, in Serie A, la solidità difensiva è un requisito fondamentale.

Non ci sono dubbi. Storicamente, chi fa gol e non ne subisce poi raggiunge gli obiettivi prefissati.

Quindi, nulla vieta di pensare che sin da giovedì, in Europa League, e forse anche nel prosieguo della stagione, il Napoli proceda sulla stessa via, con una rinnovata certezza. Ovvero, quella di essere ormai pienamente a suo agio nelle vesti di squadra ermetica ed attendista.

Con le dovute proporzioni, una creatura simile all’Atlético Madrid di Diego Pablo Simeone.

Niente più guanti bianchi per avere continuità

Del resto, uno dei parametri utilizzati da società e tifosi per “pesare” un allenatore è quanto sia determinante il suo lavoro nella creazione di una precisa identità di gioco.

In questa fase del campionato, il Napoli può riconoscersi specificatamente nella volontà che Gattuso intende veicolare al gruppo. Riuscire a sopperire con l’applicazione tattica alle difficoltà e agli imprevisti che finora hanno costellato l’annata degli azzurri.

Un giudizio di merito, in ogni caso subordinato ai risultati. Che non può prescindere dal ritrovare continuità nel rendimento. Non inciampare spesso equivale a mantenersi aggrappati al gruppone di testa. Ora che le distanze in classifica, con più della metà delle partite giocate, cominciano già a delinearsi, attardarsi ulteriormente sarebbe una vera iattura.

