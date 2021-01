Napoli: io… speriamo che me la cavo!

La maniera in cui il Napoli ha perso meritatamente con il Verona rappresenta l’ennesimo segnale, chiaro e inequivocabile, dello stato di perenne precarietà in cui si barcamenano i partenopei.

Alla luce di quello che s’è visto in campo, la gara del Bentegodi delinea perfettamente i problemi che angustiano da qualche settimana il gruppo gestito da Gennaro Gattuso.

Limiti strutturali ed errori banali

La sensazione neanche tanto strisciante è che il Napoli sia incapace di dare intensità alla qualità del suo possesso. Privo di equilibri, all’interno di un sistema di gioco prevedibile. Poco o nulla adatto agli uomini che ne compongono la rosa.

Tutt’altro che in condizione, dal punto di vista meramente fisico. Anzi, palesemente in affanno. Nonché, improponibile sotto l’aspetto mentale. Considerando la reazione emotiva tendente allo zero, alla prima difficoltà che incontra.

Tifosi e addetti ai lavori ormai hanno dovuto prendere atto degli errori marchiani nell’approccio all’avversario di turno. Tenuto in partita a causa di orrori nell’interpretazione del piano gara, puntualmente disatteso.

Una costanza reiterata nel tempo la mancanza di incisività. Associata a letture banali, con la palla e senza. Manifesto inverecondo di una pochezza tecnico-tattica ai limiti dell’imbarazzante.

Insomma, una squadra troppo brutta, per essere veramente solo questa.

Basta scuse, occorre invertire la rotta

A scanso di equivoci, è bene cancellare in partenza qualsiasi alibi teso a giustificare in qualche modo una sconfitta inopinabile.

Pertanto, il fatto che pure a Verona agli azzurri continuassero a mancare per infortunio giocatori fondamentali, piuttosto che altri fossero in palese ritardo di condizione, diventa null’altro che una scusa. E come tale, regge poco ad un’analisi più approfondita.

Perchè a tutto c’è un limite.

Eppure, pensare di mettere sul banco degli imputati solamente Gattuso, sarebbe intellettualmente disonesto.

Effettivamente, nel marasma generale, la via più facile da percorrere resta sempre quella di attaccare l’allenatore. D’altronde, 6 sconfitte in 18 partite non sono un ruolino di marcia funzionale a suffragare velleità d’alta classifica.

Altro che Champions: questo andamento proietterebbe il Napoli lontano dall’ultimo posto utile per accedere alla Coppa dalle Grandi Orecchie. Mettendone in serissima discussione anche l’approdo in Europa League.

E se non fosse solo colpa di Gattuso

In questo momento della stagione, tuttavia, sarebbe controproducente stilare un bilancio, seppur parziale, delle percentuali di responsabilità da attribuire alla guida tecnica.

Servirebbe soltanto a delegittimare ulteriormente Gattuso.

Invece che pretendere dai giocatori una decisa inversione di tendenza rispetto a prestazioni ondivaghe. A tratti davvero allucinanti.

Mentre pare che a ben pochi interessi approfondire questo aspetto della questio, relativo proprio al valore assoluto dei calciatori messi a disposizione dell’allenatore.

Magari sopravvalutati dalla critica. O inconsapevoli della china pericolosissima che stanno prendendo gli eventi legati al loro rendimento schizofrenico.

In sostanza, forse il teorema portato avanti finora da una larga fetta di opinion leader, è semplicemente sbagliato. Costoro hanno affermato, senza timore d’essere smentiti, che il Napoli è stato costruito per fare bene. Anzi, benissimo.

Purtroppo, molti depositari del verbo, forti di una credibilità mai scalfita da eventi contrari al loro vaticinio, per la seconda volta in pochi mesi, sostengono la tesi che è l’allenatore quello inadatto.

Nondimeno, alla società spetta il compito doveroso di chiarire energicamente, e senza tentennamenti, se ed in che misura ritiene Ringhio ancora la persona adatta a tirare fuori il Napoli dalla palude in cui s’è arenato.

Perché una cosa è certa. Con Mister Curriculum ed il Calcio Liquido, abbiamo toccato il fondo.

Sarebbe drammatico constatare che, pur cambiando il “manico”, tutto è rimasto uguale a prima…

