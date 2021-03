Ci vorrebbero undici Insigne per andare in Champions

La leadership e la cazzimma di Lorenzo Insigne viste in campo ieri sono probabilmente la nota più lieta della partita al Mapei Stadium, perché il capitano ha giocato solo contro tutti, segnando un gran gol, annullato da un computer scellerato che nulla ha che vedere con il gioco del calcio, assist per il pareggio momentaneo di Di Lorenzo e rigore trasformato al novantesimo.

Poco o nulla supportato dai compagni di reparto, ha letteralmente preso in mano la squadra, conducendola fino ad una vittoria sfumata all’ultimo secondo e oltre, per la solita amnesia difensiva, tipica di questa stagione. Anche se, onestamente, la sconfitta per il Sassuolo non sarebbe stata giusta, senza dubbio la squadra di De Zerbi ha giocato meglio del Napoli, colpendo anche un palo ed una traversa.

Ma la partita non è finita lì, Insigne al triplice fischio è una furia, ce l’ha con tutti, prende a calci un cartellone pubblicitario, schiuma rabbia per una vittoria sprecata, nonostante la sua grande prestazione. Avessimo avuto da tutti i calciatori quest’anno la stessa grinta mostrata dal Capitano, probabilmente staremmo ora commentando un’altra stagione.

Il campionato del Napoli inizia e finisce col Sassuolo: all’andata, quella sconfitta casalinga, tanto inaspettata quanto immeritata, ci fece subito rendere conto che non avremmo lottato per lo scudetto. Ieri sera il pareggio rocambolesco pone probabilmente fine alle speranze di raggiungere un posto valido per la prossima Champions League.

Oggettivamente le squadre ad oggi nelle prime quattro posizioni sembrano irraggiungibili: l’Inter ormai viaggia verso il tricolore. Milan e Juventus hanno un vantaggio importante e l’Atalanta sembra onestamente più collaudata e brillante di questo Napoli. Bisognerebbe fare qualcosa di straordinario per arrivare tra le prime quattro, ovvero sia battere Milan, Roma e Juventus, tutte rigorosamente in fila in un bollente mese di Marzo.

Un’impresa ad oggi decisamente impensabile. A meno che non vedano in campo undici Lorenzo. Allora forse, sognare si potrebbe…

