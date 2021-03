Come Demme ha quadrato il centrocampo del Napoli

Una delle principali accuse mosse dai più acerrimi detrattori di Gattuso è quella di aver trascurato Demme, a favore di Bakayoko.

Baka croce e delizia

Centimetri e chili a costo zero. Questo avevano pensato un po’ tutti questa estate, quando il francese di origini ivoriane arrivò dal Chelsea. E poco importa se il cocco di Rino avesse fatto le scarpe all’ex capitano del Lipsia. Derubricato, nel passaggio da una stagione all’altra, da salvatore della patria partenopea, al ruolo di mero comprimario.

E’ indubbio che Tiemouè, almeno inizialmente, abbia convinto tifosi e addetti ai lavori. Sia ben inteso, non ha mai entusiasmato più di tanto. Forse perché, con quel passo cadenzato, ricordava troppo il mammifero più lento del mondo.

Effettivamente, quella volontà di gestire sotto ritmo i tempi del gioco, alla stregua di un bradipo indolente e sonnacchioso, mai veramente intenzionato a dare intensità al giropalla compulsivo imposto da Gattuso alla squadra, ha cominciato a suscitare, con il tempo, un numero sempre maggiore di mugugni e risa.

L’impressione che Bakayoko ha veicolato nelle ultime uscite è quella di un giocatore che sembra distante anni luce delle esigenze del Napoli. Bisognoso di avere, come un assetato nel deserto anela un sorso d’acqua fresca, un centrocampista capace di equilibrare la mediana con personalità.

Traspare la sensazione nemmeno tanto strisciante che, avendo preso consapevolezza del mandato a termine di Ringhio, sostanzialmente ancora in panchina a causa della mancanza di alternative valide, desiderose di subentrare in corso d’opera, con un ruolo di mero traghettatore fino al termine della stagione e non oltre, Baka abbia mentalmente staccato la spina.

Limitandosi a svolgere il compitino. Magari approfittando esclusivamente della sua fisicità, piuttosto che impegnandosi a cucire il gioco e garantire idonee soluzioni di passaggio per i compagni di reparto.

Una sorta di messaggio subliminale. Come se facesse un piacere ad allacciarsi le scarpette e scendere in campo.

Demme equilibrio e organizzazione

Per come gioca attualmente il Napoli, baricentro basso e mediana ibrida, ovvero composta da due centrocampisti, cui si aggiunge il trequartista, che si abbassa e collabora nella costruzione della manovra, avere in campo Demme significa poter puntare su un pivote capace di mettere una pezza ad una mediana a tratti profondamente poco equilibrata.

In una squadra che per impostazione mentale preferisce privilegiare la copertura degli spazi, compattandosi stretta e corta, invece di alzarsi e aggredire l’avversario nella sua metà campo, un giocatore come il tedesco è perfetto nello svolgere un lavoro oscuro. Di rottura.

Del resto, le qualità difensive di Diego vengono talvolta trascurate, a favore della sagacia strategica in fase di possesso. Ma le coperture preventive, nel momento in cui pure Fabiàn Ruiz si proietta in avanti, ossequiando con naturalezza la sua voglia di giocare da mezz’ala, vanno di pari passo con l’abilità nel cucire il gioco con il pallone tra i piedi di Demme.

Ieri sera il Napoli ha dimostrato qualche difficoltà di troppo a risalire con la palla dal basso. L’indole del Bologna era proprio quella di schermare il primo passaggio verso il regista e contemporaneamente accorciare sugli eventuali appoggi.

Al netto dell’infortunio in occasione dell’azione da cui è scaturito il gol dei felsinei, Demme s’è preso comunque un mucchio di responsabilità, giocando sempre a due tocchi, in completa sicurezza.

Magari questo modo di interpretare il ruolo non ruberà la scena, ma è essenziale. Nonché altamente produttivo.

In definitiva, Demme non fa mai nulla di eccezionale. Nondimeno, non ha alcuna paura a farsi vedere costantemente dai compagni, ricevere in zona luce e scaricare, alterando il possesso ragionato, con le immediate verticalizzazioni.

Adesso dovrà dimostrare la medesima abilità, traslando la sua sagacia tecnico-tattica, contro avversari del calibro di Milan, Juventus e Roma, nel trittico di trasferte apparentemente proibitive, in cui il Napoli si giocherà tutto il suo futuro…

