Cagliari-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Il Napoli conta gli assenti e scopre di avere i numeri contingentati per la gara di oggi contro il Cagliari.

L’attacco è decimato, con Mertens infortunato e Osimhen positivo al Covid. Senza considerare, ovviamente, Milik, da tempo ai margini del progetto tecnico.

L’assenza di Koulibaly restringe quasi al lumicino le scelte di Gennaro Gattuso.

In ossequio alla turnazione tra i pali, con i rossoblù toccherà a Ospina. Davanti al colombiano, la linea difensiva appare fatta per trequarti. Con Manolas e Maksimovic centrali. Sui lati, Di Lorenzo e Mario Rui, in leggero vantaggio per una maglia da titolare su Hysaj.

A centrocampo verso la conferma della coppia formata da Bakayoko e Fabiàn Ruiz. Assistiti nel doppio ruolo di mediano aggiunto e trequartista da Zielinski.

In avanti, tridente obbligato, composto da Lozano a destra, Insigne a sinistra e Petagna centroboa. Con Llorente pronto all’occorrenza a subentrare.

Prima apparizione in assoluto nella lista dei convocati di Ringhio per Antonio Cioffi, attaccante della Primavera, classe 2002, originario di Maddaloni.

Dal canto suo, pure Di Francesco deve fare i conti con alcune assenze importanti. Innanzitutto, il difensore Godin, sostituito da Ceppitelli. Fermi anche gli ex di turno, Ounas e Rog, reduce dalla rottura del crociato. Senza dimenticare poi Klavan, ai box causa coronavirus.

Ovviamente, indisponibile, per motivi strettamente “regolamentari” Radja Nainggolan. Nonostante il Ninja abbia già sostenuto le visite mediche a Villa Stuart, il prestito secco dall’Inter fino al termine della stagione potrà essere depositato in Lega soltanto alla riapertura ufficiale del mercato.

Entrambe le squadre hanno approfittato delle festività natalizie per ricaricare le energie psico-fisiche. Del resto, sono arrivate alla sosta con il fiatone. Il Napoli, infatti, viene da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare di Serie A. Dal canto suo, il Cagliari non vince da ben sette partite in campionato: l’ultimo successo è il 2-0 alla Sampdoria del 7 novembre).

Le probabili formazioni

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Nandez; Pereiro, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore: Di Francesco.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Petagna. Allenatore: Gattuso.