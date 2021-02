Atalanta-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

In questi giorni si è parlato spesso di Atalanta–Napoli come ultima spiaggia per la panchina degli azzurri, qualora dovessero incorrere nell’ennesima prestazione deludente, condita da gioco scadente e latitanza di punti in cascina.

Eppure, le sensazioni della vigilia in casa partenopea sono tutt’altro che emotivamente tendenti allo sconforto.

QUI NAPOLI

L’avvicinamento del Napoli alla sfida con l’Atalanta è caratterizzato dal parziale recupero di alcuni giocatori fondamentali, assenti finora per infortuni vari e positività al Covid.

E’ il caso di Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly, che si sono messi alle spalle il virus. Prima di partire alla volta di Bergamo, infatti, hanno completato l’iter di visite presso la clinica Pineta Grande, e lo screening ne ha accertato la negatività. Addirittura, potrebbero scendere in campo sin dall’inizio.

Il senegalese, quindi, dovrebbe riprendere a guidare la difesa, in coppia con Rrahmani. Mentre l’algerino si candida a sostituire Mario Rui. Ma non solo. Del resto, Gattuso lo considera impiegabile a tutta fascia. Efficace sia da terzino, che eventualmente da esterno offensivo. Sostanzialmente, una valida alternativa pure a Insigne, palesemente affaticato nelle ultime settimane.

Scontato il resto degli uomini che comporranno il reparto difensivo, con Meret in porta e Di Lorenzo sulla fascia destra.

Anche Demme sembra pienamente recuperato, e si gioca il posto con Fabiàn Ruiz e Zielinski.

In attacco Osimhen sarà il centravanti designato. Non potrebbe essere altrimenti, visto e considerato che Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie, assieme a Lozano, Ospina e Politano. Quest’ultimo, però, seppur acciaccato, dovrebbe esserci.

Nonostante il dolore al costato accusato a Granada, Politano comporrebbe il terzetto d’attacco. Qualora Ringhio volesse davvero concedergli un turno di riposo, sarebbe pronto Elmas.

QUI BERGAMO

Gian Piero Gasperini ha un grosso dubbio sulle condizioni di Maehle. Il danese ha rimediato una contusione alla coscia e le sue condizioni sono in continua revisione. Difficilmente l’allenatore rischierà, volendo averlo a disposizione contro il Real Madrid.

Hans Hateboer resterà fuori fino ad aprile. Ergo, sulla corsia di destra salgono fortemente le quotazioni di Bosko Sutalo.

Anche per le altre posizioni, l’allenatore dei nerazzurri potrebbe ricorrere a un mini turnover, proprio in vista della Champions di mercoledì prossimo. In difesa Palomino può surrogare Djimsiti, mentre in avanti tutte le soluzioni sono possibili. Anche vedere Miranchuk al posto di Zapata.

Una curiosità: contro il Napoli, Toloi disputerà la sua prima partita da “italiano”. In effetti, la Fifa ha dato l’okay alla richiesta inoltrata nei mesi scorsi dalla Figc. Il difensore brasiliano, con avi di Treviso, ha ricevuto la cittadinanza italiana e potrebbe quindi giocare con la Nazionale di Roberto Mancini.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Sutalo, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Osimhen, Insigne. Allenatore: Gattuso.

Per approfondire

