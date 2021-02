Atalanta: aggressiva per scelta. Ma con tanta qualità tra le linee

L’inconsistenza e l’arrendevolezza del Napoli, palesate giovedì in Andalusia questa sera dovranno necessariamente essere accantonate.

La sconfitta in Europa League ha fatto ripiombare gli azzurri nelle loro più cupe paure. Da Granada torna, infatti, un gruppo che ha smarrito nuovamente certezze e convinzioni.

Attualmente, la squadra di Gennaro Gattuso è questa. Idee confuse e gioco che latita.

L’Atalanta non è solo uno vs uno

In quest’ottica, l’Atalanta potrebbe essere l’avversario peggiore da affrontare. Poiché, al contrario dei partenopei, la Dea crede ciecamente nella forza del calcio proposto da Gian Piero Gasperini, come il propellente in grado di determinare l’andamento delle partite.

D’altronde, già in Coppa Italia gli orobici hanno conquistato il diritto a contendere il trofeo alla Juventus imponendo la propria filosofia calcistica, funzionale a pressare in avanti per recuperare il pallone. E dopo, cercare di sviluppare la fase offensiva in profondità. Attraverso una manovra scevra da leziosità, orientata ad un gioco diretto e verticale.

Coerentemente con questa precisa identità, tattica e progettuale, la fase di non possesso nerazzurra è sempre estremamente aggressiva. E prevede un organizzatissimo sistema di marcature a uomo, caratterizzato da continui uno contro uno in ogni zona di campo. Senza alcuna preclusione circa la posizione della palla.

Questa peculiarità dall’indole solo apparentemente speculare e conservativa, tuttavia, fa passare in secondo piano l’efficacia dei bergamaschi quando gestiscono il pallone.

Il trequartista fa la differenza nella Dea

In effetti, un ruolo determinante nell’Atalanta lo svolge il trequartista.

Lasciato partire verso Siviglia il Papu Gómez, che appoggiava la manovra a ogni altezza del campo, attualmente alle spalle della coppia d’attacco agisce uno tra Malinovskyi o Pessina. Che si alternano in quella posizione di riferimento specifico tra le linee.

Nella semifinale di ritorno fu Pessina ad abbassarsi nei cd. half space, i mezzi spazi, favorendo lo scorrimento fluido dell’azione offensiva. Oggi, invece, dovrebbe toccare all’ucraino.

Solitamente, questo compito toccava a Ilicic. Almeno fino a gennaio. Le scelte di mercato in uscita hanno suggerito a Gasperini un adattamento, spostando lo sloveno assai vicino a Zapata.

Nell’immagine tratta dal ritorno di Coppa, ad esempio, Pessina si alza fin sulla linea difensiva del Napoli, costringendo Rrahmani in marcatura diretta. La contemporanea posizione di Gosens, molto aperto in fascia, genera uno spazio, dove Muriel può comodamente ricevere uno scarico.

L’ampiezza degli orobici fa paura

Notoriamente, l’Atalanta costruisce l’azione sfruttando l’inserimento in fascia del braccetto difensivo. Una soluzione per costringere la controparte a scivolare lateralmente in zona palla.

Ovviamente, utilizzando come parametro di comparazione ancora la Coppa Italia, nel caso in cui Muriel veniva a lavorare in ampiezza, non soltanto disarticolava la compattezza difensiva partenopea. Allargandone le maglie.

L’accoppiamento era quasi obbligato: Di Lorenzo curava l’uomo in fascia ed il centrale di parte scalava a copertura, vista la necessità impellente di rimanere attaccato all’avversario.

Cosa ben più importante, l’attaccante colombiano creava artificiosamente uno spazio da saturare, tra Rrahmani e Maksimovic. Prontamente occupato dal movimento in avanti, teso ad aggredire la linea, di Pessina.

Napoli, se giochi a tre forse è meglio

Rispetto al precedente di un paio di settimane fa, pare che Gattuso sia fortemente orientato a schierare una mediana rinforzata.

In sostanza, Ringhio accantonerebbe il 4-2-3-1, optando per il tradizionale sistema composto da tre centrocampisti, a supporto del tridente d’attacco.

Presumibilmente, Bakayoko metodista, in attesa di valutare fino all’ultimo la condizione di Demme. Con Fabiàn Ruiz e Zielinski a giostrare da classiche mezz’ali.

Un contesto tattico che porterebbe a stretto contatto il centrocampista centrale del Napoli, ogni qual volta il trequartista orobico tentasse di inserirsi alle spalle della linea.

Un surplus cognitivo per il francese di origini ivoriane, poco dinamico e dal passo cadenzato, chiamato a leggere costantemente la posizione del trequartista bergamasco, assorbendone il movimento senza palla.

