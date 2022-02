CAMELIO: “Joao Pedro il prossimo anno giocherà nel Napoli! Nervi tesi in casa Inter: litigi tra Handanovic, D’Ambrosio e Calhanoglu”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enrico Camelio, giornalista di Calciomercato.it: “Mourinho alla Roma sta facendo il bollito. Di base non lo è. Deve allenare solo il PSG perché non fa gioco, non fa tattica. Lo dico da settembre, mi dovrebbero chiedere scusa quelli che mi hanno insultato. Ho sensazioni positive per questa sera per Inter-Roma. Kumbulla per me non può giocare neanche con l’Ascoli, lo voleva anche il Napoli. Un calciatore da Serie B. Spalletti è il più forte di tutti, rapporto prezzo/qualità riesce a fare sempre cose eccezionali. Riesce a centrare sempre la zona Champions, compresa l’Udinese. Dalla fiction di Totti sembrava fossero tutti dalla parte del capitano giallorosso. Posso garantire che nella questione Totti-Spalletti il 60% della rosa era totalmente dalla parte dell’allenatore. Nainggolan ha parlato benissimo di Spalletti nell’ultima intervista, anche se non era vero l’orario: non era mezzanotte in quella famosa notte ma le 4:30 di mattina a Bergamo. C’è stato un litigio Handanovic-D’Ambrosio-Calhanoglu, si inizia a scaricare un po’ di colpe. Nervi tesi all’Inter, buono per il Napoli. Inzaghi comunque è un ottimo allenatore, sta facendo bene con poco materiale. In rapporto a Mourinho, Fonseca ha fatto meglio. Certo è che è arrivato settimo l’ex allenatore. Joao Pedro al Napoli l’anno prossimo, lo dico oggi 8 febbraio, mi arrivano conferme concrete per il trasferimento in azzurro. Con lui il Napoli avrebbe una riserva di lusso”.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/

YoutubePSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati