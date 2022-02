Cambiasso:”Barcellona-Napoli non definitiva…”

L’ex centrocampista Argentino del’ Inter, oggi opinionista Sky, Esteban Cambiasso, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida del Camp Nou, valevole per i play-off di Europa League, tra Barcellona e Napoli. Ecco quanto dichiarato da Cambiasso a Sky:

“Vedremo come andrà il Napoli, se il percorso dal quale arriva giustificherà il risultato. Nel girone è arrivato secondo, eliminando il Leicester, e questo conferma che Napoli e Barcellona sono in due momenti diversi di salute. Non credo sia una finale anticipata, chi passerà avrà le sue possibilità di vincere la coppa ma l’Europa League è una competizione molto difficile e ci sono ancora tante squadre molto forti”.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, www.persemprenapoli.it E SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/

YoutubePSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati