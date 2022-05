Cambia la norma sui prestiti, dal 2022/23 part la nuova limitazione imposta dalla FIFA

Cambiano i tempi, ed anche le regole, e questa normativa voluta dalla FIFA, mette le societa’ di Serie A in seri problemi. Tale norma, che riguarda anche il Napoli, prevede un limite per le formule con cui dare i giocatori ad altri club. Anche la Federazione, ha emanato un provvedimento, in vigore dal 1°Luglio, tutti i professionisti, ad eccezzion fatta degli Under 21 cresciuti nel proprio vivaio. Dall’1 luglio 2022 al 30 giugno 2023, una società potrà avere un massimo di 8 giocatori presi in prestito e altrettanti dati in prestito nell’arco dell’intera stagione; dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 i calciatori scenderanno a 7 e poi, dal 1°luglio 2024, a 6.

Per il Napoli cosa puo’ cambiare?

In entrata non vi’e ‘ alcun rischio, poiche figurano solo due prestiti a titolo temporaneo (Anguissa e Tuanzebe). Il primo sara’ riscattato dal Fulham, poiche’ risulta essere inscindibile per il Napoli del futuro. Tuanzebe invece non sara’ riscsttato, mai viste le sue doti e messo subito ai margini, e tornera’ alla sua squadra di appartenenza (Man. Utd). Discorso diverso per i prestiti Over 21, e cioe’ Gaetano e Zerbin, entrambi stanno facendo bene e messisi in luce nel torneo cadetto, Gaetano nella Cremonese, Zerbin nel Frosinone. I due, come tanti altri della “Scugnizzeria” , dovranno trovare una collocazione definitiva, per non uscire ancora in prestito e bloccare lo slot

