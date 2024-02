Calzona: “Hamsik? Ma mai dire mai. Sarri e Spalletti due grandissimi”

Nel corso della conferenza stampa pre Barcellona, Calzona ha toccato anche argomenti diversi dalla partita, parlando un pò dei singoli. Oltre a mettere a nudo il profondo legame che ha intrecciato con Sarri e Spaletti.

“Per me è stata una grande fortuna avere questi due grandissimi allenatori che mi hanno insegnato tantissime cose. Hanno caratteristiche diverse, ma questo mi ha arricchito ancora di più. Due allenatori con grandissima personalità, diversi per il lavoro sul campo. Con Spalletti sono stato solo un anno, ma è stato molto intenso e di grandi insegnamenti. Ho lavorato con tre grandi allenatori, perché includo anche Di Francesco che mi ha insegnato tantissimo. Ho appreso tantissimi concetti che chiaramente mi aitueranno nel mio prosieguo. Poi ci metterò del mio ma per me sono stati tre allenatori imporatanti”.

Ha avuto modo di sentire Spalletti e Sarri?

“E’ successo talmente tutto così in fretta, che a parte il mio papà, la mia mamma, un mio fratello, la mia compagna e mia figlia, non ho sentito nessuno”.

Cosa le ha chiesto il presidente?

“Il presidente non è contento della situazione, mi ha chiesto di credere fermamente ai nostri obiettivi, di andare avanti in Champions e di arrivare ad un posto che ci possa qualificare alla prossima Champions”.

Come giocherà il suo Napoli?

“A me piace giocare 4-3-3, però non mi lego ai moduli. Cerco di sfruttare le caratteristiche dei giocatori. La squadra è stata costruita in un certo modo, io di questo ne terrò conto perché è giusto così. Se i giocatori faranno quello che gli chiedo per buana parte della partita sarò felice, mi faranno capire che credono alle mie idee che ancora non abbiamo avuto il tempo di metterle in pratica. Sarebbe un grandissimo risulltato. Se la squadra farà questo può raggiungere risultati importanti. Gli ho chiesto di essere squadra nella due fasi, già questo mi basterebbe. Non accetto giocatori che non partecipano alla fase difensiva e che si sentano esonerati da questo atteggiamento tattico. Se faranno questo sarò fifucioso e contento”.

Obiettivi da inseguire nei prossimi mesi?

“Non riesco a sopportare che le mie squadre non siano ordinate e non abbiamo una certa mentalità. Abbiamo l’aggravante che oltre a dare una mentalità dobbiamo fare anche risultati. Questo ci può mettere un po’ di pressione. Ho però detto ai ragazzi che non devono pensare a questo, devono pensare a quello che facciamo in allenamento, avere la testa libera, a pensare a divertirsi perché si chiama gioco del calcio. Se facciamo questo possiamo fare bene”.

Osimhen come sta?

“Si è allenato con la squadra, non è stata una seduta lughissima ma si è allenato a pieno ritmo. Sarà valutato come il resto della squadra domani dopo l’ultimo allenamento”.

Ancora possiblile l’ingresso di Hamsik nello staff?

“Volevo fortemente che venisse, solo che gestisce un’Accademy importante e in così poco tempo non è riuscito ad organizzarsi. Ma mai dire mai, perché Hamsik insieme a Maradona credo siano i giocatori più amati a Napoli. E’ un ragazzo fantastico, collabora con me nella nazionale slovacca. Sono felice molto della sua colloborazione, gli ho dato spazio in campo ed è davvero molto bravo”.

Di Matteo arriva al Chelsea e vince la Champions, Faye alla Costa d’Avorio e vince la Coppa d’Africa. Lei crede nei miracoli?

“Sapevo di queste statistiche e non gli do molto peso. Io credo fortemente in questa squadra, non lo dico perché lo devo dire. Penso più alla mia squadra che all’aversario perchè penso che sia in grado di vincere tante partite. Lo vogliamo volere e sarà questa la chiave per il futuro: volere!”.

