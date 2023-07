Serie A, ecco il calendario completo della stagione 2023/24

Con i sorteggi dei calendari del nuovo campionato di Serie A ha inizio la stagione 2023/2024. Il nuovo campionato di massima serie avrà inizio nel weekend del 18-20 agosto e si concluderà il 26 maggio 2024, nel corso del campionato è previsto un solo turno infrasettimanale, quello del 27 settembre.

Il campionato si fermerà solo per le soste delle nazionali il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre 2023 e il 24 marzo 2024 mentre si continuerà a giocare durante le festività.

Il 30 dicembre le squadre di Serie A scenderanno regolarmente in campo, salvo quelle impegnate nella final four di Supercoppa Italiana.

Nel campionato precedente abbiamo visto il Napoli tornare campione d’Italia dopo 33 anni, mentre sono retrocesse Sampdoria, Cremonese e Spezia dopo lo spareggio perso contro l’Hellas Verona.

In questa nuova edizione la Serie A riabbraccia le squadre neopromosse dalla Serie B: Frosinone, Genoa e Cagliari.

Tutte le regole per la nuova stagione di Serie A

In vista del prossimo campionato la Lega Serie A ha comunicato i criteri da seguire per la formazione del calendario Serie A TIM 2023-2024:

1. La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno.

2. Nella costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta si tiene conto dei seguenti criteri:

a) non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;

b) nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

c) è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: Inter-Milan, Lazio-Roma, Empoli-Fiorentina e Napoli-Salernitana.

d) in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

3. Nella costruzione degli abbinamenti delle Società al fine di determinare i singoli incontri si sono seguiti i seguenti criteri:

a) Nella 1ª, nella 2ª e nella 38ª giornata, nel turno infrasettimanale feriale (6ª giornata) e nella giornata che lo precede (5ª giornata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Milano, Roma e Torino e quelli campano e toscano; analogamente le gare tra le medesime squadre, così come i derby, non sono possibili nella 19ª giornata poiché potrebbero coinvolgere squadre che partecipano alla Supercoppa Italiana, le cui gare dovranno necessariamente essere posticipate in turno infrasettimanale;

b) Tutti i derby devono svolgersi in giornate differenti;

c) le Società partecipanti alla UEFA Champions League non si incontrano tra loro né incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League e le Società partecipanti alla UEFA Europa Conference League nelle giornate comprese tra due turni di Competizioni UEFA (25ª, 28ª, 32ª e 35ª giornate).

Il nuovo calendario della Serie A 2023/24

1° Giornata

Bologna-Milan

Empoli-Hellas Verona

Frosinone-Napoli

Genoa-Fiorentina

Inter-Monza

Lecce-Lazio

Roma-Salernitana

Sassuolo-Atalanta

Torino-Cagliari

Udinese-Juventus

2° Giornata

Cagliari-Inter

Fiorentina-Lecce

Frosinone-Atalanta

Hellas Verona-Roma

Juventus-Bologna

Lazio-Genoa

Milan-Torino

Monza-Empoli

Napoli-Sassuolo

Salernitana-Udinese

3° Giornata

Atalanta-Monza

Bologna-Cagliari

Empoli-Juventus

Inter-Fiorentina

Lecce-Salernitana

Napoli-Lazio

Roma-Milan

Sassuolo-Hellas Verona

Torino-Genoa

Udinese-Frosinone

4° giornata

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Atalanta

Frosinone-Sassuolo

Genoa-Napoli

Hellas Verona-Bologna

Inter-Milan

Juventus-Lazio

Monza-Lecce

Roma-Empoli

Salernitana-Torino

5° giornata

Atalanta-Cagliari

Bologna-Napoli

Empoli-Inter

Lazio-Monza

Lecce-Genoa

Milan-Hellas Verona

Salernitana-Frosinone

Sassuolo-Juventus

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina

6° sesta giornata

Cagliari-Milan

Empoli-Salernitana

Frosinone-Fiorentina

Genoa-Roma

Hellas Verona-Atalanta

Inter-Sassuolo

Juventus-Lecce

Lazio-Torino

Monza-Bologna

Napoli-Udinese

7° giornata

Atalanta-Juventus

Bologna-Empoli

Fiorentina-Cagliari

Lecce-Napoli

Roma-Frosinone

Milan-Lazio

Salernitana-Inter

Sassuolo-Monza

Torino-Hellas Verona

Udinese-Genoa

8° giornata

Cagliari-Roma

Empoli-Udinese

Frosinone-Verona

Genoa-Milan

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Lazio-Atalanta

Lecce-Sassuolo

Monza-Salernitana

Napoli-Fiorentina

9° giornata

Atalanta-Genoa

Bologna-Frosinone

Fiorentina-Empoli

Hellas Verona-Napoli

Milan-Juventus

Roma-Monza

Salernitana-Cagliari

Sassuolo-Lazio

Torino-Inter

Udinese-Lecce

10° giornata

Cagliari-Frosinone

Empoli-Atalanta

Genoa-Salernitana

Inter-Roma

Juventus-Hellas Verona

Lazio-Fiorentina

Lecce-Torino

Monza-Udinese

Napoli-Milan

Sassuolo-Bologna

11° giornata

Atalanta-Inter

Bologna-Lazio

Cagliari-Genoa

Fiorentina-Juventus

Frosinone-Empoli

Hellas Verona-Monza

Milan-Udinese

Roma-Lecce

Salernitana-Napoli

Torino-Sassuolo

12° giornata

Fiorentina-Bologna

Genoa-Hellas Verona

Inter-Frosinone

Juventus-Cagliari

Lazio-Roma

Lecce-Milan

Monza-Torino

Napoli-Empoli

Sassuolo-Salernitana

Udinese-Atalanta

13° giornata

Atalanta-Napoli

Bologna-Torino

Cagliari-Monza

Empoli-Sassuolo

Frosinone-Genoa

Hellas Verona-Lecce

Juventus-Inter

Milan-Fiorentina

Roma-Udinese

14°giornata

Fiorentina-Salernitana

Genoa-Empoli

Lazio-Cagliari

Lecce-Bologna

Milan-Frosinone

Monza-Juventus

Napoli-Inter

Sassuolo-Roma

Torino-Atalanta

Udinese-Hellas Verona

15° giornata

Atalanta-Milan

Cagliari-Sassuolo

Empoli-Lecce

Frosinone-Torino

Hellas Verona-Lazio

Inter-Udinese

Juventus-Napoli

Monza-Genoa

Roma-Fiorentina

Salernitana-Bologna

16° giornata

Atalanta-Salernitana

Bologna-Roma

Fiorentina-Hellas Verona

Genoa-Juventus

Lazio-Inter

Lecce-Frosinone

Milan-Monza

Napoli-Cagliari

Torino-Empoli

Udinese-Sassuolo

17° giornata

Bologna-Atalanta

Empoli-Lazio

Frosinone-Juventus

Hellas Verona-Cagliari

Inter-Lecce

Monza-Fiorentina

Roma-Napoli

Salernitana-Milan

Sassuolo-Genoa

Torino-Udinese

18° giornata

Atalanta-Lecce

Cagliari-Empoli

Fiorentina-Torino

Genoa-Inter

Hellas Verona-Salernitana

Juventus-Roma

Lazio-Frosinone

Milan-Sassuolo

Napoli-Monza

Udinese-Bologna

19° giornata

Bologna-Genoa

Empoli-Milan

Frosinone-Monza

Inter-Hellas Verona

Lecce-Cagliari

Roma-Atalanta

Salernitana-Juventus

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Napoli

Udinese-Lazio

Girone di ritorno:

20° giornata

Atalanta-Frosinone

Cagliari-Bologna

Fiorentina-Udinese

Genoa-Torino

Hellas Verona-Empoli

Juventus-Sassuolo

Lazio-Lecce

Milan-Roma

Monza-Inter

Napoli-Salernitana

21° giornata

Bologna-Fiorentina

Empoli-Monza

Frosinone-Cagliari

Inter-Atalanta

Lecce-Juventus

Roma-Hellas Verona

Salernitana-Genoa

Sassuolo-Napoli

Torino-Lazio

Udinese-Milan

22° giornata

Atalanta-Udinese

Cagliari-Torino

Fiorentina-Inter

Genoa-Lecce

Hellas Verona-Frosinone

Juventus-Empoli

Lazio-Napoli

Milan-Bologna

Monza-Sassuolo

Salernitana-Roma

23° giornata

Atalanta-Lazio

Bologna-Sassuolo

Empoli-Genoa

Frosinone-Milan

Inter-Juventus

Lecce-Fiorentina

Napoli-Hellas Verona

Roma-Cagliari

Torino-Salernitana

Udinese-Monza

24° giornata

Bologna-Lecce

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Frosinone

Genoa-Atalanta

Juventus-Udinese

Milan-Napoli

Monza-Hellas Verona

Roma-Inter

Salernitana-Empoli

Sassuolo-Torino

25° giornata

Atalanta-Sassuolo

Empoli-Fiorentina

Frosinone-Roma

Hellas Verona-Juventus

Inter-Salernitana

Lazio-Bologna

Monza-Milan

Napoli-Genoa

Torino-Lecce

Udinese-Cagliari

26° giornata

Bologna-Hellas Verona

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Lazio

Genoa-Udinese

Juventus-Frosinone

Lecce-Inter

Milan-Atalanta

Roma-Torino

Salernitana-Monza

Sassuolo-Empoli

27° giornata

Atalanta-Bologna

Empoli-Cagliari

Frosinone-Lecce

Hellas Verona-Sassuolo

Inter-Genoa

Lazio-Milan

Monza-Roma

Napoli-Juventus

Torino-Fiorentina

Udinese-Salernitana

28° giornata

Bologna-Inter

Cagliari-Salernitana

Fiorentina-Roma

Genoa-Monza

Juventus-Atalanta

Lazio-Udinese

Lecce-Hellas Verona

Milan-Empoli

Napoli-Torino

Sassuolo-Frosinone

29° giornata

Atalanta-Fiorentina

Empoli-Bologna

Frosinone-Lazio

Hellas Verona-Milan

Inter-Napoli

Juventus-Genoa

Monza-Cagliari

Roma-Sassuolo

Salernitana-Lecce

Udinese-Torino

30° giornata

Bologna-Salernitana

Cagliari-Hellas Verona

Fiorentina-Milan

Genoa-Frosinone

Inter-Empoli

Lazio-Juventus

Lecce-Roma

Napoli-Atalanta

Sassuolo-Udinese

Torino-Monza

31° giornata

Cagliari-Atalanta

Empoli-Torino

Frosinone-Bologna

Hellas Verona-Genoa

Juventus-Fiorentina

Milan-Lecce

Monza-Napoli

Roma-Lazio

Salernitana-Sassuolo

Udinese-Inter

32° giornata

Atalanta-Hellas Verona

Bologna-Monza

Fiorentina-Genoa

Inter-Cagliari

Lazio-Salernitana

Lecce-Empoli

Napoli-Frosinone

Sassuolo-Milan

Torino-Juventus

Udinese-Roma

33° giornata

Cagliari-Juventus

Empoli-Napoli

Genoa-Lazio

Hellas Verona-Udinese

Milan-Inter

Monza-Atalanta

Roma-Bologna

Salernitana-Fiorentina

Sassuolo-Lecce

Torino-Frosinone

34° giornata

Atalanta-Empoli

Bologna-Udinese

Fiorentina-Sassuolo

Frosinone-Salernitana

Genoa-Cagliari

Inter-Torino

Juventus-Milan

Lazio-Hellas Verona

Lecce-Monza

Napoli-Roma

35° giornata

Cagliari-Lecce

Empoli-Frosinone

Hellas Verona-Fiorentina

Milan-Genoa

Monza-Lazio

Roma-Juventus

Salernitana-Atalanta

Sassuolo-Inter

Torino-Bologna

Udinese-Napoli

36° giornata

Atalanta-Roma

Fiorentina-Monza

Frosinone-Inter

Genoa-Sassuolo

Hellas Verona-Torino

Juventus-Salernitana

Lazio-Empoli

Lecce-Udinese

Milan-Cagliari

Napoli-Bologna

37° giornata

Bologna-Juventus

Fiorentina-Napoli

Inter-Lazio

Lecce-Atalanta

Monza-Frosinone

Roma-Genoa

Salernitana-Hellas Verona

Sassuolo-Cagliari

Torino-Milan

Udinese-Empoli

38° giornata

Atalanta-Torino

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Roma

Frosinone-Udinese

Genoa-Bologna

Hellas Verona-Inter

Juventus-Monza

Lazio-Sassuolo

Milan-Salernitana

Napoli-Lecce

