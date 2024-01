Calenda risponde all’agente di Kvara: “Spazzatura”

Calenda risponde al procuratore di Kvaratskhelia: “Spazzatura”

Non c’è mai pace in casa Napoli. Come se non bastassero i deludenti risultati in campionato, il ritiro pre-Salernitana, ci si è messo anche l’agente di Kvaratskhelia a gettare benzina sul fuoco.

Da una tv georgiana, Mamuka Jugeli, oltre ad allarmare i tifosi napoletani, sostenendo un interesse del Barcellona per il suo assistito, da per sicuro il passaggio di Osimhen, in Arabia Saudita.

In nottata è arrivata la risposta del numero 9 azzurro, impegnato in Coppa d’Africa, piena di insulti e accuse.

Quest’oggi la risposta di Roberto Calenda, attraverso il suo profilo twitter. Questo il testo del messaggio:

“Ognuno deve guardare in casa propria e avere rispetto del lavoro altrui. Non è corretto parlare del futuro di giocatori che non si rappresentano. Così facendo si creano problemi e malintesi, oltre a previsioni sciagurate, degne di un pessimo indovino”

Quindi entra nello specifico della questione, facendo nomi e cognomi:

“Le presunte dichiarazioni dell’agente Mamuka Jugeli sono gravi, superficiali e inaccettabili. Inoltre mettono il mio assistito Victor Osimhen in cattiva luce, nei confronti dei tifosi del Napoli, senza alcun motivo, né riscontro della realtà. Abbiamo appena firmato un rinnovo di contratto. L’unico desiderio di Victor oltre alla Coppa d’Africa è quello di aiutare il Napoli, tutto il resto è spazzatura”

Questo il comunicato di Roberto Calenda, che in realtà anche lui in estate, aveva utilizzato il mezzo social, per attaccare la società.

Di certo tutto questo, non fa bene alla squadra, che già ha le sue difficoltà. Sarebbe bene che la società calcio Napoli, intervenisse per mettere fine a tutte queste situazioni.

Ovviamente c’è tanta speculazione da parte dei procuratori, che cercano solo di trarre vantaggi economici, per i propri assistiti.

La squadra invece ha bisogno di risultati, tornare a vincere, aiuterebbe anche a spegnere un po’ di polemiche.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati