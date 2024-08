Calenda : “Osimhen non è un pacco da spedire”

La questione Victor Osimhen, tiene sempre banco in casa Napoli, nonostante l’arrivo, imminente, di Lukaku, sembra aver chiuso i rapporti definitivamente, tra l’attaccante nigeriano ed il club azzurro.

Le tante voci sulla possibile cessione del numero 9 napoletano, compresa un’ipotesi araba dell’ultimo minuto, vengono messe a tacere, dal suo procuratore.

Roberto Calenda con un tweet pubblicato sul suo profilo, lascia intendere di non voler scendere a compromessi. Questo il testo del suo messaggio:

“Osimhen è un giocatore del Napoli, con un contratto recentemente rinnovato, con reciproca soddisfazione. Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti, anche quest’anno, abbiamo sempre accettato le decisioni del club. Come ho già detto non è un pacco da spedire lontano, per fare spazio a nuovi profeti. Victor è stato eletto calciatore africano dell’anno, ottavo al Ballon d’Or ha ancora tanto da dire in Europa. Serve rispetto ed equilibrio”

Chiara chiusura dell’agente del calciatore, nei confronti del mercato saudita . Stando agli spifferi di mercato, Osimhen non pensa minimamente di trasferirsi in Arabia, ma di restare nel calcio che conta.

Il Paris Saint Germain è sempre la meta più accreditata, per l’attaccante nigeriano, nonché la più economicamente idonea, a soddisfare le richieste della società partenopea. Nelle ultime ore è spuntata un’ipotesi, che vede il PSG disposto ad alzare l’offerta a 100 milioni di euro, in virtù di un diritto di prelazione su Kvaratskhelia. Ancora pochi giorni per risolvere il caso, ma la destinazione francese, sembra la più probabile, per Victor Osimhen.