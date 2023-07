Calenda: Fake news !

Il procuratore di Victor Osimhen, Roberto Calenda, risponde al quotidiano Il Mattino, tramite il suo profilo twitter. In merito alle notizie, riportate dal quotidiano campano, circa la situazione, rinnovo Osimhen.

Il quotidiano rivela che Aurelio De Laurentiis è in attesa dell’entourage, dell’attaccante nigeriano, per discutere il rinnovo del contratto. Ma che, questi ultimi, vogliano rimandare tutto a Settembre, per valutare tutte le opzioni possibili.

Tramite il suo profilo twitter, arriva la pronta risposta di Calenda:

Leggo sul Mattino, che Calenda non ha nessuna intenzione, di rinnovare in estate e che prima vuole sondare tutte le strade del mercato. Fake news.

Messaggio chiaro, senza possibilità di false interpretazioni. Un messaggio che suona più come un’apertura verso la società, per sedersi ad un tavolo e trovare un’intesa. Tra l’altro il PSG sembra molto vicino all’acquisto, di Vlahovic, abbandonando in questo caso, la pista Osimhen.

Lo stesso Garcia in conferenza stampa, aveva parlato di un Victor felice, che vuole restare a Napoli, per raggiungere altri grandi traguardi. Al momento si aspettano tutti e due , sia il giocatore che il procuratore, in quel di Dimaro, per mettere fine alla questione.

Di certo ad un mese dall’inizio del campionato, il Napoli sul proprio attaccante principale, deve mettere subito un punto fermo. Anche se trovare un accordo, che soddisfi entrambe le parti, non sarà impresa semplice.

