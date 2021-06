A “Radio Punto Nuovo“, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mirko Calemme, giornalista di AS e Calciomercato.it, soffermandosi sul centrocampista del Napoli Fabian Ruiz.

“Il futuro di Fabián Ruiz? Al momento non sono giunte offerte concrete al Napoli”

“La situazione è di stallo, si dice che il Napoli chieda una cifra vicina ai 70 milioni e nessuno, al momento, è disposto a spendere una somma simile. Le spagnole, in particolare, non hanno disponibilità economiche, a eccezione del Real Madrid, che però vuole investire il suo budget su Mbappé. Fabián Ruiz può andare via solo se il Napoli dimezza le sue pretese. Il mercato del Napoli? Mi auguro che la rosa resti così com’è, non c’è bisogno di intervenire sul mercato, se non per prendere un terzino sinistro, che può arrivare anche in prestito. Il sogno di De Laurentiis sarebbe cedere i pezzi pregiati alle cifre da lui richieste e ricostruire quasi da zero la squadra”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati