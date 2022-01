CALEMME: “Contatti intensi per Olivera, ma il Napoli non può comprarlo: c’è l’ostacolo della lista! Rescissione Ghoulam? Non gli conviene. Diego Costa alla Salernitana fino a giugno, c’è un opzione per il prossimo anno”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mirko Calemme, corrispondente AS in Italia: “Giustamente Angel Torres (presidente del Getafe, ndr) e l’agente di Olivera dicono che il giocatore resterà al Getafe perché il Napoli non ha potuto ancora formulare l’offerta, per quanto ci sia l’interesse forte, reale, mi risultano anche contatti molto intensi negli ultimi giorni. Questo perché non può comprarlo per questioni di spazio in rosa. Me ne parlano in maniera entusiastica, a dir poco. Mi dicono: se il Napoli investe 10-15 milioni per questo giocatore, entro due anni avrà il triplo. Chi me lo ha detto di solito non sbaglia e mi fido molto. Il Napoli ha un vantaggio però non può comprarlo perché non può mettere i giocatori fuori rosa, ha la lista piena. Per questo c’è l’ipotesi Ghoulam-Cagliari, però l’algerino non vuole andarci. Quindi tutto è fermo, il mercato è bloccato da questo, non dalla volontà di non comprarlo. Il Napoli non lo ha bloccato per giugno, è un giocatore che può crescere tanto. Se il club fa l’operazione adesso per giugno, brucia la concorrenza. Però per bloccarlo bisogna investire i 10-15 milioni e tenerlo lì. Non credo che lo farà. Il Napoli ha una corsia preferenziale perché lo segue da tempo, perché piace. Però piace a tanti club europei, essendo un bel giocatore. Vediamo se il Napoli riesce a far uscire qualche giocatore negli ultimi giorni, anche se è difficile. Rescissione Ghoulam? Perché dovrebbe accettarla il giocatore? Non gli conviene in questo momento. Diego Costa alla Salernitana è cosa chiusa, abbiamo avuto conferme dall’entourage. Sabatini lo ha convinto, lo corteggiava già ai tempi del Bologna. Ieri sera lavoravano ai contratti: sarà a Salerno fino a giugno con opzione automatica di rinnovo in caso di clamorosa salvezza. La squadra che sta allestendo la Salernitana inizia ad essere interessante. Certo bisogna capire come arriva fisicamente, però in Brasile si è già rivisto un po’ il vecchio Diego Costa. Se a Salerno arriva un quarto dello storico giocatore, basta per la salvezza. In Brasile si è comportato bene in quanto a disciplina in campo, secondo me potrebbe fare altrettanto qua. Nella stagione 2020/21, in 26 gare ha rimediato solo 4 ammonizioni. Quindi con l’età si è calmato”.

