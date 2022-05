Calemme (AS) : “Koulibaly, dipende dal Napoli, Fabian, tanti i pretendenti”

Mirko Calemme, giornalista di AS,intervistato alla radio ufficiale del Calcio Napoli, ha fatto il punto sul mercato degli azzurri, e si e’ cosi espresso:

Su Koulibaly: “Koulibaly via? Dipende. Non è mica una novità vedere ad esempio il senegalese nella lista spesa del Barcellona. Il club catalano vuole prendere un centrale da affiancare ad Araujo. Il Napoli chiede 40 milioni pur nella consapevolezza che andrà in scadenza. Queste cifre il Barcellona non può spenderle, e il Napoli non vuole contropartite tecniche”.

Su Fabian Ruiz: Fabian Ruiz? Lo spagnolo ha detto “no” al Newcastle – spiega – perché sa che può puntare ad un club più prestigioso. Col Napoli non si possono avere certezze, ma c’è il rinnovo bloccato da due anni e tutto lascia pensare che sia lui il sacrificato sul mercato. Ma De Laurentiis, come si sa, mai dire mai. Ospina? Ancelotti resta al Real Madrid secondo me, sarebbe clamoroso vederlo partire . Il Real molto difficilmente acquista ultra trentenni, Florentino Perez non li vuole sentire nominare“

Su Ospina: “Ancelotti secondo me resta, ma avere certezze con il Real sarebbe un errore,fatto sta che difficilmente il Real acquista ultratrentenni soprattutto i portieri, questo e sicuramente il principalke ostalo per Ospina”

Su Osimhen: “Mi aspetto un’ offerta importante per Victor Osimhen, ma perche’ solo cosi si convince ADL a cederlo, senza un offerta che convinca il Napoli, Osimhen resta. Osimhen e’ ancora giovane, ha avuto il grave infortunio al viso che lo ha tenuto fermo per tanto tempo, e credo che se dovesse restare, a campionato intero, farebbe oltre 30 gol”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati