Calemme, As: “Barcellona? Non può spendere nulla. Fabian? Ecco la soluzione più probabile”

Nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live‘ in onda su Radio Marte è intervenuto Micrko Calemme. Il giornalista corrispondente di As ha parlato dell’interesse del Barcellona per Koulibaly. Ma ha anche commentato la situazione di Fabian Ruiz che potrebbe arrivare alla rottura con De Laurentiis.

“Barcellona? Non ha trenta milioni per Koulibaly. In questo momento non può veramente spendere nulla. Anche a gennaio non poteva, ma un modo per prendere Ferran lo ha trovato. Col tempo avrà questa possibilità e vedremo se sceglierà di andar forte su Koulibaly che resta un obiettivo”.

Sul calendario

“Calendario? Mi sembra un calendario abbastanza equilibrato per il Napoli e questo può essere un elemento positivo. C’è sempre la solita frase del “bisogna affrontarle tutte”, ma giocare contro 3/4 bug consecutivamente è tosta”.

Su Fabian Ruiz

“Fabian Ruiz? Oggi la soluzione più probabile è la permanenza a scadenza perché non sono arrivate offerte al Napoli. Per ora non ci sono trattative avviate per lui. Il mercato, però, non è ufficialmente avviato. Sul rinnovo mi sembra tutto assolutamente fermo e la soluzione del giocatore sembra essere quella di volersi scegliere la squadra quando scade il contratto”.

Su una possibile rottura Spalletti-De Laurentiis

“Inizio di stagione da separati in casa per Spalletti e De Laurentiis? Dipenderà dal mercato secondo me”.

