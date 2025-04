Caldirola:”Non abbiamo niente da perdere”

Caldirola: “ Non abbiamo più nulla da perdere”

Il difensore del Monza, Luca Caldirola, per celebrare le 100 presenze in biancorosso ha rilasciato un’intervista, per Sport Mediaset. Parlando di salvezza e delle speranze dei brianzoli:

“Abbiamo adesso partite difficili, contro avversarie importanti. La verità è che non abbiamo più nulla da perdere, quindi andremo in campo, un po’ più spensierati, un po più tranquilli, magari riusciamo a dare qualcosa in più”

Analizza anche il momento che sta vivendo la squadra, da un punto di vista psicologico:

“I risultati non stanno venendo, quindi il morale è un po’ basso. Magari queste partite contro queste grandi squadre, ti danno quella spinta in più, che può portare qualche risultato positivo”

Sabato arriva il Napoli, Caldirola non alza già bandiera bianca:

“Partita molto difficile sono una grandissima squadra. Come detto non abbiamo niente da perdere, ce la giocheremo a viso aperto”

Gli azzurri sono avvisati, il Monza ha già un piede in serie B, ma se la giocherà fino all’ultima giornata.