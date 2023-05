Calciomercato: Victor Osimhen non rinnova, le “Sirene” della Premier lo affascinano…

Victor Osimhen è in cima alle liste dei desideri dei più grandi top club d’Europa. In questa stagione infatti, il centravanti nigeriano si è affermato come uno dei bomber più prolifici dell’intero panorama calcistico. Infatti, come riportato da Il Mattino, non ci sono possibilità che l’attaccante azzurro possa rinnovare il suo contratto con il Napoli. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione

Di seguito le parole dell’edizione odierna de Il Mattino: “Nessuna possibilità di firmare il rinnovo, ma non per questo bisogna pensare che sia un traditore. Lui non può prolungare, anche perché la Premier gli darà almeno il doppio di quello che guadagna qui. Non si sa quando andrà via, magari già questa estate se dovesse arrivare la proposta indecente da 160 milioni di euro. Ma lui non sarà mai un reietto, anche se deciderà di andare a dare spettacolo altrove, anche se segnerà i gol per un’altra maglia. Quando nel corso della stagione, di tanto in tanto, gli cadeva addosso sulla spalla una polemica, soprattutto per via di questi suoi post sui social sempre assai particolari, la spazzolava via come forfora con una frase semplice semplice: “Tanto io faccio gol”. Segno, quindi esisto: filosofia primordiale, ma tremendamente valida per un centravanti. Il ragazzo ha attraversato una stagione emozionalmente complessa, quella della maturità: tatticamente è passato dal riflesso istintivo di girarsi per cercare la porta all’esigenza di fare anche la sponda ad altri piedi nobili come i suoi. Uno spettacolo“.

Fonte il Mattino

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati