Calciomercato: Una lista d’oro di…parametri zero!

A guardare questi nomi, vengono i brividi pensare che siano “Svincolati d’ oro“, ma andiamo a spulciare insieme, per apire chi può’ fare le fortune della squadra che ne acquisterà’ le prestazioni per il prossimo campionato. Chi infiammerà’ il mercato?…

i casi di Napoli ed Inter

A Napoli tengono banco le questioni riguardanti Lorenzo Insigne (in rotta con il presidente Aurelio De Laurentiis non disposto a soddisfare le sue richieste economiche), Dries Mertens, David Ospina, Kevin Malcuit, Faouzi Ghoulam Tra tutti, quello destinato a restare è il portiere che il tecnico Luciano Spalletti considera il vero titolare. Negli altri casi, si andrà verso la seperazione: il belga, in particolare, è scivolato in panchina ed appare a fine ciclo.

L’Inter deve gestire diversi dossier: Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, Matias Vecino, Danilo D’Ambrosio, Arturo Vidal, Samir Handanovic. L’Ad Beppe Marotta, dal canto suo, terrebbe tutti (ad eccezione del serbo) ma deve tener conto dell’insoddisfazione del terzino (deluso per lo scarso minutaggio concessogli da Simone Inzaghi) e del tentennamento del croato che in fase di trattativa si rappresenta da solo. Ambisce a cifre più alte rispetto ai 3.5 milioni al momento percepiti e finora ha preso tempo: è nel mirino del Milan e del Newcastle.

i nomi di Milan e Juventus

Il Milan, ad esempio, sta portando avanti le trattative con Franck Kessie e Alessio Romagnoli e Simon Kjaer, ma le sensazioni non sono positive. L’ivoriano chiede infatti 8 milioni: troppo per Paolo Maldini, che lo lascerà andare (è seguito dalla Juventus, dal PSG e dal Barcellona). Addio vicino pure per il difensore: i bianconeri sono anche su di lui. Un rebus pure il futuro di Zlatan Ibrahimovic e di Andrea Conti, in estate seguito dalla Sampdoria e dal Cagliari.

La Juventus non perderà Paulo Dybala (la firma è attesa nei prossimi giorni) tuttavia deve ancora trovare un’intesa con Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio e Mattia Perin: per il primo, la fumata bianca è dietro l’angolo mentre il destino degli altri tre non è considerata una priorità. Se ne riparlerà con calma nelle prossime settimane.

le altre opportunità del mercato

La Roma, invece, sta riflettendo su Henrikh Mkhitaryan (protagonista di una stagione in chiaroscuro). In scadenza pure Federico Fazio e Davide Santon, ai quali il club non concederà più alcuna chance. I due, fatti fuori dal progetto tecnico di José Mourinho, sono di fatto dei separati in casa e verranno lasciati liberi. L’Atalanta, infine, rischia di perdere tre colonne portanti della squadra come Remo Freuler, José Palomino e Josip Ilicic.

Dando uno sguardo all’elenco, emergono poi i nomi di: Andrea Belotti e Cristian Ansaldi (Torino), Luiz Felipe, Patric, Adam Marusic e Lucas Leiva (Lazio), Giacomo Bonaventura, Riccardo Saponara e José Callejon (Fiorentina), Maya Yoshida e Fabio Quagliarella (Sampdoria), Mattia Destro (Genoa), Jeremie Boga e Filip Djuricic (Sassuolo), Nikola Kalinic (Verona).

