Calciomercato: Sirigu offerto al Napoli, rivoluzione in porta!

Salvatore Sirigu, classe 1987, in forza al Genoa, ma in scadenza di contratto, sembra aver gia’ trovato casa in Campania, destinazione Napoli. A dare la notizia e Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato ha fatto sapere tramite profilo Twitter che attualmente ci sarebbe una proposta proprio per Sirigu.

“Salvatore Sirigu è stato offerto al Napoli come nuovo estremo difensore di riserva”

Il portiere colombiano ha il contratto in scadenza a giugno e quindi potrebbe salutare il club azzurro proprio a fine stagione a meno che non si trovasse un accordo per rinnovare. Meret, invece, vede il futuro lontano dal Napoli perché probabilmente è stanco di fare la riserva.

La domanda pero’ e’ un’ altra, non avendo accontentato il Tecnico con Ospina, e visto il poco utilizzo di Meret, sia per infortuni vari, che per scelta tecnica, se il colombiano verra’ ceduto, come sembra, si potra’ puntare su di un portiere che Spalletti non gradisce? La Societa, in questo caso cosa agira’?

A questo punto attendiamo gli eventi per capire davvero chi sara’ il portiere del Napoli del prossimo campionato!

