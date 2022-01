Calciomercato: per Il Mattino “Tuanzebe-Napoli: Spalletti lo vuole con la Juve”

“Tuanzebe-Napoli: è corsa contro il tempo. Spalletti lo vuole con la Juve” scrive Il Mattino in edicola quest’oggi. C’e’ grande fretta da parte del Napoli , di chiudere la trattativa di mercato con il Manchester United, per portare alla corte di Spalletti , Axel Tuanzebe e poterlo schierare subito nella gara dello Stadium in programma il 6 Gennaio2022 alle ore 20:45. In realta’ pero’ si devono superare alcune situazioni burocratiche, oltre al fatto che parliamo di un calciatore extracomunitario,quindi l’iter non sara’ certo breve. Al momento non e’ chiaro neanche quando il difensore potra’ effettuare le visite mediche di rito, per twettrne il definitivo ingaggio

