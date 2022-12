Calciomercato: Per Gennaio, Gia’ in cassaforte due acquisti…

E’ ancora presto per parlare di calciomercato, gennaio è relativamente vicino. Il Napoli ha già da tempo iniziato a guardarsi intorno per valutare eventuali ritocchi di una rosa che, oggettivamente, non sembra aver bisogno di modifiche. In tutti i reparti il tecnico Luciano Spalletti ha a disposizione una notevole abbondanza di interpreti. Forse l’unico ruolo in cui potrebbe servire un pizzico di esperienza in più è alle spalle del capitano Giovanni Di Lorenzo dove c’è il giovane Zanoli che merita un minutaggio più importante per crescere.

Ad oggi c’è troppo differenza tra il terzino della nazionale italiana e l’ex Carpi che ha totalizzato appena 17 presenze da quando è approdato in maglia azzurra. E senza nulla togliere al buon Alessandro, il calo del Napoli e dell’Italia di Mancini lo scorso anno si è verificato proprio quando è mancato Di Lorenzo, che è uno dei migliori terzini d’Europa. Non va inoltre dimenticato che la formazione di Luciano Spalletti ha già in cassaforte due “acquisti”: Amir Rrahmani e Khvicha Kvaratskhelia sono ormai pronti per tornare. Due titolarissimi, anche se al tecnico queste definizioni non piacciono.

Calciomercato, Ma soprattutto 4 Gennaio…

Questa la probabile formazione alla ripresa del campionato: Meret (Sirigu), Di Lorenzo (Zanoli), Rrahmani (Ostigard), Kim (Juan Jesus), Mario Rui (Olivera), Lobotka (Demme, Gaetano), Anguissa (Ndombele), Zielinski, Lozano (Politano), Osimhen (Simeone-Raspadori), Kvaratskhelia (Elmas).

