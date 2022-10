Calciomercato: Osimhen vuole solo il Napoli!

Napoli è il futuro di Osimhen. L’attaccante nigeriano, ritornato alla grande dall’infortunio trovando il gol sia in Champions League contro l’Ajax che in campionato contro il Bologna, nonostante le sirene di mezza Europa non vuole cambiare aria. A spiegare la situazione è stato l’agente del giocatore, Roberto Calenda che ha ammesso i contatti ma ha anche ribadito la volontà del giocatore:

“Non lo scopriamo ora che Osimhen è oggetto del desiderio di tantissime squadre, ma le cose si fanno in tre: chi vende, chi compra e il giocatore”.

Quest’ultima è quella di continuare l’avventura con il Napoli:

“Già in estate abbiamo parlato chiaro e niente è cambiato. Qualcuno avrà altri interessi a fare uscire certe voci, tipo la cantonata del fatto che fosse in partenza, ma noi siamo sempre stati chiari: Osimhen vuole il Napoli e giocare la Champions coi compagni che si è conquistato sul campo”.

Il contratto dell’attaccante nigeriano del resto è blindato:

“Ha un accordo a lungo termine – ha proseguito Calenda a Radio Kiss Kiss -, ma anche se il mercato è dinamico la nostra volontà è di fare bene con il Napoli”.

