Calciomercato: Osi ed Esuberi, I “freni” di Conte! Mentre il Napoli si prepara alla prima sgambatura contro i dilettanti dell’Anaune, oggi si proverà il 3-4-2-1, risulta ancora irrisolta la situazione Osimhen, che in via precauzionale non prenderà parte all’ amichevole sul campo di Carciato, il quale attende offerte inglesi ancora non pervenute. È chiaro che la clausola di 130 milioni, oltre agli undici di ingaggio del Nigeriano, frenano non poco la volontà di acquisto dei club interessati, solo Psg ed Arabi concreti offerenti, ma è altrettanto incontrovertibile che va trovata una soluzione nel breve per non rallentare ulteriormente il mercato del club di Adl.

Il tecnico salentino, nel frattempo, visiona i calciatori a disposizione, assenti i sette Nazionali e potenziali titolari, i quali si stanno lavorando sodo per guadagnarsi una possibile riconferma in magli azzurra.

Analizzando l’attuale rosa azzurra, escludendo i nuovi arrivi Rafa Marin, Buongiorno e Spinazzola, Conte deve fare i conti con gli eventuali esuberi, alcuni hanno già chiesto di essere ceduti, pensiamo a Gaetano, Zerbini, Cheddira’, senza dimenticare Juan Jesus, Natan, Istigar, Mario Rui, Cajuste, Lindstrom, oltre gli’ìinterrogativo Raspadori e Rrhamani

Esempio: il Napoli ha in mano Hermoso, difensore spagnolo libero a parametro zero, con accordo economico raggiunto, ma non può annunciarlo vista la folta presenza di centrali, in pratica ne devono uscire due (Ostigard e Juan Jesus gli indiziati) per portare alla core di Conte il possente centrale iberico. Stesso discorso per Lukaku, con il quale pare si sia raggiunta un’intesa triennale, il quale vorrebbe riabbracciare il tecnico che lo ha rilanciato, ma non si può perché ancora in rosa Victor Osimhen

Calciomercato: Osi resta?…Siamo realisti!

Sia chiaro, se restasse Victor saremmo tutti contenti, ma si correrebbero due rischi, uno riguardante l’ingaggio di difficile mantenimento per la SSC Napoli, il secondo, e il rinnovo di Kvara, che a quel punto chiederebbe la luna per non essere secondo al Nigeriano., una situazione certamente che il tecnico Antonio Conte non gradirebbe!

Il lavoro e la modalità con il quale la società, parliamo del Ds Manna e del tecnico Conte, si è mossa sul mercato e certamente da ottimo (Buongiorno , Rafa Marin e Spinazzola i primi colpi!) ma è altrettanto vero che a Castel di Sangro la rosa del Napoli dovrà essere completa, anche perché’ il tecnico dovrà inserire i Nazionali, assenti nella prima parte a Dimaro, per prepararsi alla prima uscita ufficiale in Coppa Italia, 11 agosto al Maradona contro il Modena, senza dimenticare la prima di campionato il 18 agosto contro il Verona.

Antonio Conte però ha già dimostrato che il vento, in casa Napoli, è cambiato! Non solo non ci sono più procuratori che parlano di Spogliatoio di scontenti, oppure presenti a bordo campo come amici degli amici! Ma messi a tacere, riqualificando un club dove,finora, appariva un porto di mare…dove tutti si sentivano liberi di fare ciò che volevano, tipo padroni! Oggi invece c’è il salentino, manager e tecnico, gestore assoluto di ogni cosa che riguarda la squadra! Insomma una garanzia che ci voleva, compreso il silenzio patronale! Che da certezza a tutti.

“Amma fatica” per il bene comune, Il Napoli! Dunque i tifosi possono star tranquilli, quest’ anno non ci saranno ne grilli ne musi lunghi, solo olio di gomito e silenzio, tutti sotto lo sguardo attento del salentino che ha ridato colore e dignità ad una maglia infangata dalla stessa proprietà!

https://www.persemprenapoli.it