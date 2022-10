Calciomercato: Nuovo arrivo in Casa Napoli!

La SSC Napoli ha sempre un occhio proiettato al futuro, lo scout azzurro è alla continua ricerca di talenti in rampa di lancio. Nei giorni scorsi la società partenopea ha ufficializzato l’arrivo di Noah Mutanda. Il giocatore classe 2005 è arrivato a costo zero, dopo essersi svincolato dallo Schalke dove ha giocato nelle ultime due stagioni. Il 17enne nato a Duderstadt, in Germania, sarà un grande aiuto per la Primavera azzurra data la sua duttilità.

Negli scorsi giorni è arrivato il transfer per l’arrivo, il calciatore ha anche posato all’esterno del Training Center di Castel Volturno. Ha accettato con entusiasmo la proposta del club azzurro.

Può giocare come interno di centrocampo, ma all’occorrenza può essere impiegato anche come centrale di difesa. Possiede una buona tecnica, è un’ottima corsa. Proverà fin da subito a dare una mano alla formazione di Frustalupi impegnata nel campionato di Primavera 1 e Youth League.

