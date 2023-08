Calciomercato, Napoli urge difensore centrale! Torna in pole lui…

Il Napoli ha urgente bisogno di un difensore centrale da aggregare alla rosa di Rudi Garcia. Per l’edizione odierna de Il Mattino è ancora Max Kilman il nome in cima alla lista degli azzurri. Il club di De Laurentiis starebbe pensando ad un ritorno di fiamma per il 25enne del Wolverhampton. Gli inglesi adesso aprirebbero alla cessione in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni totali. Tuttavia, l’affare rischia di complicarsi a causa delle richieste degli agenti del giocatore. Questi, infatti, vorrebbero per Kilman un bonus alla firma che il Napoli non sembra disposto a concedere. Un ostacolo che potrebbe far saltare nuovamente la trattativa per il difensore anglo-ucraino.

Per la difesa piace anche Murillo, il Corriere dello Sport parla della situazione per il brasiliano. In Sudamerica, per la precisione in Brasile, comincia invece a prendere quota l’interessamento del Napoli per Murillo Santiago Costa dos Santo s, 21 anni, nato il 4 luglio stile Tom Cruise , semplicemente Murillo per un mondo del calcio che l’ha conosciuto e apprezzato moltissimo con il Corinthians nell’ultimo Brasileirão. Il mancino di San Paolo, piede da centrocampista e reattività da centrale vero, è diventato all’improvviso l’occasione da cogliere, però al prezzo giusto e nella maniera giusta: la Fiorentina, un po’ di giorni fa, ha offerto per lui 8 milioni di euro, ma il cda paulista ha rilanciato chiedendo 20 milioni per il suo cartellino (il 20% è di proprietà del giocatore).

Troppo per un ragazzo che ha appena conosciuto il grande show e che ha un contratto in scadenza il 31 dicembre 2025, nonostante il talento puro e un potenziale inesplorato. Però annusato da mezza Europa chic: pare che anche il Psg ci abbia messo gli occhi.

