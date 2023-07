Calciomercato Napoli, Tante chiacchiere…ma al 14 Luglio siamo ancora senza difensore centrale! È tornato il solo Gollini…

Il vicedirettore di Tuttomercatoweb Raimondo De Magistris si è espresso sul mercato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli . Le ultime novità di calciomercato degli azzurri in entrata e in uscita.

“In queste ore dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’addio di Kim Min-jae per un totale di 50 milioni. Difficile sostituire il sudcoreano. Il Napoli pare aver presentato un’offerta di 35 milioni per Max Kilman del Wolverhampton .Zielinski? Dovrebbe essere ceduto per una 20ina di milioni di euro. Si parlerà a tavolo con la società del Napoli.

C’è l’interesse da parte del polacco anche di rinnovare al ribasso, dipenderà quanto gli verrà incontro alla società. Samardzic e Gabri Veiga gli obiettivi, con lo spagnolo che vuole la Premier e ha una clausola di 40 milioni di euro. Il calciatore dell’Udinese vale 20 milioni. Ma indipendentemente dalla cessione del polacco, ci vuole un centrocampista in casa Napoli”.

Sugli attaccanti

“Aurelio De Laurentiis conosce da tempo il nuovo ds Mauro Meluso. È sempre stato puntiglioso con le commissioni. Ha fatto bene ovunque è andato, ma chiaramente bisogna ora vedere come si comporterà in una piazza come Napoli.Osimhen? Gli azzurri vogliono trattenere Victor Osimhen per almeno un’altra stagione e vuole rinnovarlo.

Tutto dipende dalle condizioni che il nigeriano prefisserà. La soluzione è una clausola, ma anche qui l’entourage vorrebbe una cifra contenuta di circa 100 milioni di euro, il Napoli invece vorrebbe alzarla. La partita si gioca tutta lì. Il rischio è di avere il nigeriano il prossimo anno con un anno dalla scadenza.Lozano?

Offerte concrete per Hirving Lozano non ce ne sono, così come lo scorso anno. Solo contatti tra i club arabi e l’entourage per capire le cifre.Mario Rui?Una volta che il suo agente Mario Giuffredi avrà concluso il rinnovo tra Giovanni Di Lorenzo e il Napoli, sarà la volta del portoghese”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati