Calciomercato Napoli: Sirene juventine per Meret!

Alex Meret è finito nel mirino della Juventus per la prossima stagione. Il club bianconero starebbe sondando diversi profili, in vista del futuro. Al momento, Szczesny è in bilico e la società è pronta a piazzare un nuovo colpo in entrata.

Il futuro di Alex Meret potrebbe essere lontano da Napoli. Come ha riportato “La Repubblica“ la Juventus starebbe pensando di acquistare l’estremo difensore azzurro. Gli altri due profili in corsa sono Vicario e Carnesecchi, rispettivamente in forza all’Empoli e alla Cremonese.

