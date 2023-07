Calciomercato Napoli: “Siamo allo scambio di documenti per lui…Manca solo l’ufficialità!

Napoli ed Atalanta hanno definito i dettagli per il ritorno di Pierluigi Gollini in Campania. Dopo una stagione positiva, il portiere ex Tottenham e Fiorentina è pronto a vivere una nuova esperienza in maglia azzurra, dove continuerà a ricoprire il ruolo di vice Meret: un “vice” di tutto rispetto, dal valore tecnico importante ed in grado di non far rimpiangere il titolare, quando chiamato in causa per difendere i pali della formazione partenopea, come dimostrato in più di un’occasione.

In questo momento – fa sapere TMW – i due club si stanno scambiando i documenti e l’ufficialità può arrivare a ore. Con la maglia azzurra Gollini ha già giocato quattro partite, subendo quattro reti.

Le visite mediche di Pierluigi Gollini col Napoli sono fissate tra oggi e domani. Il giocatore si trasferisce in prestito con diritto di riscatto come spiegato nella serata di ieri per 0,5 milioni di prestito e 7 per il riscatto. Si tratta di un ritorno dopo l’esperienza temporanea della passata stagione, quando a gennaio il Napoli aveva puntato su di lui – in uno scambio con Sirigu – dopo sei mesi di prestito, abbastanza deludenti, alla Fiorentina.

