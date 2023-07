Calciomercato Napoli, Si punta calciatore della Lazio per il centrocampo…

Il Napoli avrebbe messo nel mirino il centrocampista Milinkovic-Savic. Il serbo ha solo un altro anno di contratto con la Lazio e con ogni probabilità lascerà il club capitanato da Claudio Lotito nella sessione estiva della campagna acquisti e cessioni. La sua valutazione, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è di circa quaranta milioni di euro. Sul calciatore ci sarebbe l’interesse di altre società, anche italiane. Juventus e Inter sono sulle sue tracce.

Ecco quanto si legge sulla edizione odierna del Corriere dello Sport: “Juventus, Napoli e Inter, in tempi diversi, si sono informate per Milinkovic, una risorsa per Sarri e un “problema” per la Lazio, come l’ha definito lo stesso tecnico, perché in scadenza e senza alcuna intenzione di prolungare il contratto nell’estate che conduce alla Champions. Di sicuro c’è il prezzo di uscita fissato da Lotito: 40 milioni e niente sconti. De Laurentiis ha un margine di cassa ampio e dispone di giocatori che alla Lazio farebbero comodo”.

“Due nomi su tutti: Zielinski, indicato da Sarri come principale alternativa di Milinkovic, e Politano, uno degli esterni valutati a Formello. C’è un altro aspetto da considerare: Sergej andrebbe a Napoli? Sino a ieri e da almeno un anno appare chiaro il suo gradimento nei confronti della Juve“

