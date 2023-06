Calciomercato Napoli: Si pensa a Boulaye Dia

Il Napoli sarebbe sulle tracce di Boulaye Dia. Si tratta dell’autore della rete del pareggio al Maradona che costrinse gli azzurri a rinviare di 4 giorni la festa scudetto. Il terzo migliore realizzatore della serie A con 16 reti (dietro il re dei bomber, Osimhen e l’argentino Lautaro) è stato riscattato dalla Salernitana (12 milioni di euro al Villarreal) ed è diventato a tutti gli effetti un calciatore granata. C’è, un ma però. O meglio, come riferisce Il Mattino, c’è una clausola sul contratto del 27enne attaccante senegalese che permette al giocatore di svincolarsi dal club di Iervolino dietro il pagamento di 25 milioni di euro.

Se arriverà anche una sola pretendente con quella cifra entro e non oltre il 20 luglio prossimo, agirà di fatto in regime di monopolio e porterà altrove le sedici reti e i sei assist della stagione appena passata agli archivi. Una spada di Damocle che pende sulla testa della Salernitana e che ingolosisce il Napoli e non solo (in Italia ci sono anche Lazio e Fiorentina oltre alle sirene faraoniche della Premier League). L’alternativa è il 23enne Jonathan David del Lille, capace di realizzare 24 reti (e 4 assist) in Ligue 1. L’attaccante canadese ha ancora un anno di contratto con i francesi che ovviamente spingono per monetizzare (chiesti 35 milioni per il suo cartellino) o per un rinnovo dell’accordo che significherebbe blindarne comunque il patrimonio. Uno esclude l’altro ovviamente. Dia ha già l’esperienza di un anno nel campionato italiano. David ha dalla sua la carta d’identità.

