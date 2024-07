Calciomercato: Napoli scatenato! I Dettagli. Antonio Conte ha subito avuto i difensori che voleva, cioè i centrali Buongiorno e Rafa Marin, più il laterale Spinazzola preso a parametro zero, e ora aspetta anche Hermoso, stopper cui è scaduto il contratto con l’Atletico Madrid e che interessa anche all’Inter.

E non e tutto, infatti sembra che il Napoli sarebbe pronto a offrire 30 milioni di euro ai Red Devils per Mason Greenwood, con percentuale sulla rivendita basso, ma gli azzurri hanno il mercato in uscita bloccato e non possono affondare il colpo. Dal canto suo, Lotito è pronto a pagare. Si tratta di una corsa fatta di sorpassi e controsorpassi. Il calciatore e lo United da giorni sarebbero pronti a decidere, prima entro venerdì, adesso invece con la lancetta spostata verso domani.

Calciomercato: Anche a centrocampo si avvicinano le novità!

Anche a centrocampo si lavora ad acquisti importanti: il Napoli infatti si è inserito in maniera decisa nella corsa a Rabiot, altro giocatore che si può prendere a parametro zero visto che il suo legame con la Juve è finito lo scorso 30 giugno. La mezzala francese non ha accettato la proposta di rinnovo dei bianconeri, prende tempo nei confronti di quella del Milan e adesso valuta l’offerta del club di Adl. Conte ha chiesto uno sforzo a De Laurentiis per portarlo in azzurro, sarebbe l’ideale sostituto di Zielinski, passato all’Inter. Nei piani del nuovo tecnico del Napoli, Rabiot andrebbe a completare il trio di centrocampo composto da Anguissa e Lobotka.

il Napoli non ha fretta perché prima deve cedere Lindstrom e cerca una sistemazione anche per Politano. Oltre al solito 3-5-2, Conte studia un 3-4-2-1 con Greenwood e K’varatskhelia alle spalle di Lukaku. Con il belga accordi raggiunti da un bel po’, ma diventeranno esecutivi solo se e quando uscirà Osimhen, nei piani di Arsenal, Psg e di alcuni club dell’Arabia Saudita. Anche per il nigeriano, quella che si apre oggi sarà una settimana cruciale. Lui, Conte e Lukaku aspettano che si muova qualcosa: Osimhen ha deciso di lasciare Napoli, si sa, mentre il centravanti belga vuole tornare a giocare con il suo tecnico preferito

Calciomercato: Tra arrivi e partenze…Conte spreme il Napoli!

Antonio Conte sta intensificando sempre di più il lavoro negli allenamenti a Dimaro. Il tecnico leccese sta aumentando il ritmo delle esercitazioni, anche perché si avvicina il primo test per la squadra azzurra: l’amichevole di rito contro l’Anaune Val di Non. Il tecnico salentino è consapevole che non manca molto alla prima gara ufficiale, i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Modena, e quindi si sta scatenando.

Ha iniziato a lavorare sulla costruzione dal basso, con due jolly a centrocampo pronti ad aggredire i portatori di palla. Successivamente, si è dedicato alla fase di non possesso. Infine, ha assegnato ai calciatori un nuovo esercizio prima della consueta partitella

Insomma, il motto “Amma Fatica’” è diventato il diktat dei “malcapitati” calciatori azzurri, che in questa fase risultano spremuti come limoni, ma che in seguito potranno essere un’armata schiacciasassi pronta a distruggere chiunque si presenti sul proprio cammino.

Con Antonio non si scherza, chi non lavora ed e disposto al sacrificio può anche ritenersi fuori dal progetto! Lo scorso anno è cassato, spazzato via dalla personalità del tecnico del Salento, I tifosi gongolano e sognano…Il Napoli ha messo la freccia vuol riprendersi il lasciato per strada, e ridare dignità e senso di appartenenza ad un popolo che ancora oggi, ha perdonato, ma non dimenticato ciò che Adl ha combinato! Vai Antonio, Napoli è Con…te!

https://www.persemprenapoli.it