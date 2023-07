Calciomercato Napoli, saranno due i nuovi acquisti prima di Dimaro. Uno proviene dall’Estero

Il Napoli vorrebbe garantire a Rudi Garcia almeno due acquisti prima del ritiro a Dimaro. La società azzurra, come riporta l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica nello spazio riservato al calcio, sta accelerando in questa direzione alla luce del fatto che serve un difensore centrale vista l’ormai certa partenza di Kim (destinazione Bayern Monaco) e di un centrocampista in quanto Ndombele non è stato riscattato dal Tottenham ed è tornato di conseguenza al club inglese.

Ecco quanto si legge sul quotidiano: “Il club azzurro è pronto ad accelerare sul mercato per garantire a Rudi Garcia un paio di volti nuovi in vista del ritiro a Dimaro- Folgarida. La priorità è sicuramente il difensore. Il Bayern Monaco pagherà i 58 milioni della clausola rescissoria di Kim Minjae e allora il Napoli potrà sostituirlo. La sensazione è un acquisto dall’estero, considerando le valutazioni altissime di Scalvini dell’Atalanta e Schuurs del Torino. Il francese (naturalizzato spagnolo) Robin Le Normand ha le caratteristiche giuste, ma la clausola rescissoria della Real Sociedad è di 40 milioni di euro. L’altra alternativa forte è l’inglese, di origini ucraine, Max Kilman che si è messo in evidenza con il Wolverhampton. In lista ci sono pure il giapponese del Gladbach, in Germania, Ko Itakura e il tedesco Robin Koch del Leeds”.

