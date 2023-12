Calciomercato Napoli: Santiago Pierotti il primo rinforzo?

Santiago Pierotti, giovane talento argentino del Club Atletico Colón, attualmente si trova a Napoli per un colloquio con il club. L’esterno offensivo è a Napoli, alloggia è stato anche a Castel Volturno. La notizia è stata data ieri da Paolo Del Genio, nel corso della trasmissione IlNapoli su Telecapri

Nonostante sia stato cercato da club come Bologna e Torino, sembra che il Napoli, al momento prende tempo. Tuttavia, con un passaporto comunitario e un contratto in scadenza nel dicembre 2024, potrebbe rappresentare una buona opportunità per il futuro. E chissà che ora non ci stia facendo davvero un pensierino.

Santiago Perotti, l’ala destra che mancava dal dopo Lozano!

Santiago Pierotti è un calciatore argentino Nativo di Pilar (provincia di Buenos Aires,) di 22 anni (3/4/2001), attaccante del Colón, possiede una grande struttura fisica (189 centimetri d’altezza per 83kg) e di una bella muscolatura, formata ma neanche iper-tonica, e un baricentro regolare. Ha grande progressione, sia sul breve che sul lungo, è dotato di discreta velocità.

Non è un calciatore che segna tanto: solo due gol nell’ultimo campionato argentino, in cui ha collezionato 26 presenze. Un giocatore più di rifinitura che di finalizzazione, per intenderci. Trequartista elegante nelle movenze e bravo sia in fase di finalizzazione che di assist, viene paragonato a Julian Draxler

Cresciuto nel settore giovanile del Colon, ha esordito in prima squadra il 13 aprile 2019 in occasione dell’incontro di Copa De Superliga, pareggiato 0-0 contro il Tigre

Nel maggio seguente ha esordito anche in Coppa Sudamericana disputando entrambi i match contro il River Plate

Destro naturale, è dotato di una sopraffina tecnica di base, a cui unisce una buona padronanza del piede sinistro. Grazie alla sua tecnica, alle sue lunghe leve, è efficacissimo nei dribbling: nell’uno contro uno è difficile che Pierotti non salti il diretto avversario. Alla tecnica, d’altronde, aggiunge questo lunghe leve che gli permettono di controllare e toccare il pallone anche a distanze a cui il diretto avversario non può immaginare.

Dal punto di vista del contributo al gioco della squadra, Santiago non solo è un giocatore che crea facilmente situazioni di superiorità numerica, ma sa anche velocizzare il gioco. Non di rado lo si vede provare a giocare il pallone di prima intenzione, anche in verticale per eludere l’intervento della linea difensiva. I suoi “azzardi” sono utili ad invitare i compagni a sfruttare le sue corse senza palla, chiudendo triangoli e uno-due.

