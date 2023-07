Calciomercato Napoli: Sale la tensione tra Osimhen ed il club: l’offerta di ADL non soddisfa il nigeriano. Non basta Garcia a rassicurare l’ ambiente…

Nonostante le parole rassicuranti di Rudi Garcia, pronunciate ieri nella prima conferenza stampa del ritiro di Dimaro, sembra crescere la tensione tra Victor Osimhen e la società partenopea. Da diverse settimane, infatti, le due parti cercano un accordo per prolungare il contratto del nigeriano. Ma stando a quanto riportato da ‘Il Corriere Dello Sport’, l’offerta presentata da Adl non soddisferebbe il calciatore africano.

Quella che all’inizio sembrava una trattativa che potesse facilmente andare a buon fine potrebbe trasformarsi in una delle telenovele del calciomercato 2023. Victor Osimhen, infatti, non ha ancora rinnovato il suo contratto.

Rudi Garcia aveva rassicurato tutti in conferenza stampa, ma stando alle ultime indiscrezioni, non è stato ancora trovato il famoso punto di incontro con il manager Calenda. La valutazione di 200 milioni annunciata da De Laurentiis, e l’inserimento di una clausola rescissoria faraonica nel contratto, non convincono Victor ed il suo agente. Siamo di fronte all’ennesima storia di un rinnovo bloccato, bisognerà attendere per scoprire gli sviluppi di una trattativa ancora complessa.

