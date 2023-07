Calciomercato Napoli: Piotr Zielinski sempre piu’ verso l’Al-Ahli…Il Napoli ne prende due, Che colpi! Ecco i Dettagli

Il Napoli vuole rinforzare il proprio organico in vista della prossima stagione. Aurelio De Laurentiis vuole consegnare a Rudi Garcia una rosa di tutto rispetto in grado di poter ben figurare in Italia e in Europa. Il patron azzurro ha già fatto sapere che non vuole avere giocatori a scadenza di contratto nella propria rosa, un chiaro avvertimento a Hirving Lozano e Piotr Zielinski, il centrocampista polacco sembra essere molto vicino al trasferimento in Arabia Saudita.

A tal proposito secondo quanto riferisce SKY Sport il club azzurro vuole tutelarsi in caso di addio di Zielinski. Se il polacco andrà via, vista l’offerta araba da parte dell’Al-Ahli, la società partenopea proverà infatti a riaprire i contatti col Celta Vigo per Gabri Veiga e con l’Udinese per Lazar Samardzic.

Il club di De Laurentiis avrebbe bisogno, nel caso, di due centrocampisti. C’è da sostituire anche Ndombele che ha fatto ritorno in Inghilterra.

